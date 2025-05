Señalan a Lupita TikTok y su pareja de ocultar muerte de bebé para seguir monetizando

Afirmó que actuó de buena fe al brindar espacio a la familia en programa de televisión, pero después supo que ya existía un diagnóstico de muerte cerebral con anterioridad. Señaló que ni los familiares, tampoco el hospital, fueron claros sobre el estado de salud de la pequeña.

“Estuve impulsando, apoyando, cuando ya me entero de la noticia, pues tuve que decirlo en televisión, pero yo me enteré hasta el miércoles, ellos ya lo sabían desde una semana atrás y estuvieron usando el medio para pegarle al hospital con toda su fuerza en lo que me parece a mí algo que no se debe hacer [...] Uno de buen corazón abre el espacio para apoyar a una familia que en aquel momento pareciera que lo ocupaba, pero a mí no me informó absolutamente nadie de la realidad”, comentó el conductor.