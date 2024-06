División Minúscula lleva a Saltillo a través de un viaje en el tiempo

Sin embargo, como era de esperarse, “Sognare”, “Las Luces De Esta Ciudad” y “Sismo” terminaron de romper los altoparlantes.

La sorpresa de la noche llegó cuando Javier Blake, vocalista y líder de la banda, expresó por el micrófono su gratitud con los fans que no habían dejado de cantar:

“Esta canción no estaba en el setlist, tenemos mucho que no la tocamos y esperamos que nos salga bien, pero es para ustedes que no han dejado de cantar ninguna pinche canción”