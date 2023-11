Duelo actoral con Julianne Moore: Apuesta Natalie a contar los ‘secretos’ de una ‘historia real’

Me pareció que él podía darle una buena visión al lado el oscuro de una historia de Estados Unidos que parece ideal, aunque no lo sea. Y estaba seguro que él podía crear una buena tensión en medio del drama, por cómo está todo encuadrado, sin apuntar a donde se supone que tenemos que sentir. Hay como una visión restringida como la música, que puede sentirse a veces muy extrema además de un buen sentido del humor en medio de tanta oscuridad. Para mí fue cumplir un sueño trabajar con Todd Hayes y Julianne Moore

Todos (risas). El rodaje duró apenas 23 días y todo fue tan mágico... Tener a Julianne (Moore) como compañera, elevó por completo esta experiencia tan difícil de explicar con palabras. Me acuerdo que una de las primeras escenas que filmamos fue la del vestido, muy difícil de hacer porque todo dependía de los movimientos. Fue muy especial ver a Julianne como si fuera una parte de mi personaje, que es lo que yo también quería lograr. Me la pasa a mirándola, teniendo que recordarme que yo también estaba en esa escena. Y lo bueno es que toda su actuación, yo la pude usar después como si supiera lo que hubiera hecho mi personaje, al tener que interpretar en otra historia al personaje que Julianne interpreta también en la ficción.

La femineidad es un tema que también se ve bastante seguido en el estilo de cine de Todd, pero a mi también me da cierta curiosidad y me interesaría saber lo que hubiera pasado. Hay ciertas expectativas con las mujeres, en la sociedad, en como nos tenemos que comportar o como nos tenemos que ver y como tenemos que reaccionar. Las expectativas son siempre diferentes y es algo que afecta la forma en que nosotras también nos comportamos aunque aceptes o te niegues esa idea social. Todos estamos definitivamente definidos por las estructuras sociales que nos imponen.

Con el apellido real Hershlag, Natalie Portman nació en Israel, el 9 de junio de 1981. Sin tener nada que ver con el mundo del espectáculo, el padre se especializa en inseminación artificial y el destino de la familia cambió por completo cuando se mudaron a Nueva York. Como en un cuento de hadas, Natalie tenía 11 años cuando en una pizzería local, un agente que buscaba modelos infantiles, le ofreció representarla. Y apenas seis meses después, sin ninguna experiencia anterior, Natalie Portman sorprendió al mundo entero, interpretando la inteligente huérfana protegida por un asesino en la película ‘El Profesional’. George Lucas incluso la contrató para el personaje de Queen Amidala en el Episodio I de ‘Star Wars: The Phantom Menace’, aunque ella no pudo ir al estreno de Hollywood, porque tenía que estudiar para los últimos exámenes de la escuela secundaria.

Es maravilloso imaginar la vida de otra persona, para interpretarla después como si no fuera yo. Me apasiona probar algo diferente que en la vida normal a lo mejor nunca hubiera hecho, como matar a alguien (Risas).

¿ALGUNO DE TODOS TUS PERSONAJES DE CINE SE PARECE A LA VERDADERA NATALIE PORTMAN?

No lo creo. Podría decirte que me identifico con todos los roles que tuve, pero tampoco significa que me parezco a ninguno de ellos. No creo que sea necesario agregarle mi propia personalidad a un personaje determinado, porque deberían tener personalidad propia.

¿Y ASÍ COMO EN ‘MAY DECEMBER’ INTERPRETAS UNA ACTRIZ QUE SE ENCUENTRA CON LA PERSONA QUE TIENE QUE INTERPRETAR EN OTRA FICCIÓN, COMO LA MEJOR FORMA DE PREPARARTE PARA UN NUEVO ROL... TUVISTE ALGUNA PREPARACIÓN EN LA REALIDAD?

Hablamos mucho del tema con el director antes de empezar el rodaje y después también con Julie (Moore). Fue una gran ayuda. Pero el hecho de haber tenido que interpretar en la ficción a una actriz, siento que me preparé toda mi vida para esta historia.