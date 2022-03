¡El abuso no da risa! Comediantes mexicanos enfrentan al #MeToo

En 2017, la actriz Rose McGowan y una veintena de mujeres más, alzaron la voz, y por primera vez en décadas en Hollywood , acusaron de acoso y abuso sexual a uno de los productores más poderosos de la industria cinematográfica. Meses después, en la Ciudad de México , la comediante y actriz Myr Ramírez denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos cómicos. Tras estas acusaciones, 76 mujeres involucradas en el medio del stand up firmaron una carta difundida en Twitter con el hashtag #YaEstuvo , en la que señalaron que los abusos denunciados por Myr Ramírez no eran casos aislado.

Sin embargo, aunque en aquel momento el movimiento tomó gran fuerza y generó una nueva ola en la industria del stand up en México, lamentablemente, años después las acusaciones han resurgido, y parece que nadie entendió nada. En 2021 , el comediante Renato Guillén , egresado de Historia y Lengua, así como de Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue denunciado en redes sociales por violación y acoso sexual.

Todo comenzó cuando la usuaria de Twitter Dania (@AquiDania) reveló mediante un hilo su testimonio, donde detalló el abuso sexual y la violación que sufrió por parte del standupero. De acuerdo con Dania, la joven era amiga de Renato y en una ocasión en la que se quedó a dormir en su casa, él aprovecho para hacerle tocamientos. “Lo único que diré es que una vez que me quedé a dormir en su casa, cuando desperté, me estaba metiendo los dedos en la vagina y estaba frotando su pene contra mis nalgas”, narró la joven.

Tras la polémica que provocó la denuncia de Dania en redes sociales, el también exconductor del podcast “Tipos Míticos”, pidió disculpas publicas y aseguró no recordar el incidente que Diana narró, negando que haya ocurrido, lo que provoco que colectivos y usuarios lo señalara y dejaran ver el historial de acoso en su contra. Desde entonces, poco se ha sabido del comediante, y pocos han aprendido de las consecuencias de sus actos.

TÍO ROBER SE RÍE DE LA VIOLACIÓN

Días después del Día Internacional de la Mujer, una joven llamada Sofía Díaz en TikTok, denunció que el famoso comediante mexicano Tío Rober, abusó de ella. La joven contó que todo comenzó como una amistad a través de redes sociales, y aunque desde el principio ella le aclaró que era mucho menor que él, Tío Rober continuó saliendo con ella.

Sin embargo, la amistad no quedó ahí, la joven detalló que tras entablar una amistad con Roberto Andrade (el verdadero nombre del comediante), él insistió para que tuvieran relaciones sexuales, a lo que ella se negó en diversas ocasiones, sin embargo, sí la tocó de manera indebida. “Yo nunca tuve relaciones sexuales con ese señor y he ahí el problema, que yo no quise”, afirmó.