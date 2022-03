Tío Rober se une a polémicas de abuso como Luis de Llano y Oceransky; viralizan podcast que lo hunde

La segunda ola del #MeToo mexicano sigue animando a otras víctimas a alzar la voz y buscar justicia, tal es el caso de Sofía Díaz, una joven que a través de TikTok denunció que el famoso comediante mexicano Tío Rober, abusó de ella. Sofía cuenta que todo comenzó como una amistad a través de redes sociales, y aunque desde el principio ella le aclaró que era mucho menor que él, Tío Rober continuó saliendo con ella. “Grabar este video es complicado, porque no solo me voy a exponer públicamente sino porque voy a exponer a una persona. Sé que no estoy sola, por eso estoy haciendo este video, para que más niñas como yo no caigan con esta persona”, expresó la joven. Sofía relató que conoció al comediante durante uno de shows en 2019, y al final del evento, él se le acercó para preguntarle si quería un autógrafo y pedirle su Instagram.

“Yo soy del 2000 por lo tanto tenía 19 años y este señor en ese momento tenía 39 años... yo le dije que tenía 19 años y él me dijo que no importaba que el usuario de Instagram sólo era para conocernos... Así que le pasé mi usuario de Instagram, me dio follow, le di follow back y ahí comenzó todo”, señaló. Sin embargo, la amistad no quedó ahí, la joven detalló que tras entablar una amistad con Roberto Andrade (el verdadero nombre del comediante), comenzó a acudir a su departamento donde conoció a otros comediantes. “Me invitó un día a su casa a tomar unos mezcales para después ir a un show ...Yo pensé es una persona pública, más o menos sé quién es por lo que he escuchado de lo que hace y sí, lo voy a conocer. Accedí, llegué a su departamento y ahí comenzamos a salir”, agregó.

Con el paso de los días, Tío Rober insistió para que tuvieran relaciones sexuales, a lo que ella se negó en diversas ocasiones, sin embargo, sí la tocó de manera indebida. “Yo nunca tuve relaciones sexuales con ese señor y he ahí el problema, que yo no quise. Llegamos a su departamento, después de un show en Casa Comedy, nos subimos, le pedí una playera para poderme acostar y cuando nos acostamos, volteó y me dijo ‘tú me habías prometido que hoy iba a pasar algo o me ibas a dejar tocarte’ a lo que yo respondí ‘que no quería’...No sabía cómo salir de esa situación, entonces ‘accedí’ a que me tocara porque él ya estaba muy molesto. Lo dejé y él vio que comencé a llorar y se enojó”, afirmó. Al final, la joven asegura que nunca más lo volvió a ver porque no se sentía cómoda con la actitud del comediante, señaló que compartió su experiencia para que “nadie más viva lo mismo con este sujeto”, ya que muchos comediantes saben qué Roberto Andrade hace ese tipo de cosas y nadie hace nada para detenerlo. TE PUEDE INTERESAR: ‘Hay 14 víctimas’, Mauricio Martínez podría iniciar acciones legales en contra de Toño Berumen ‘¿LA VIOLÉ?’ Además del relato de Sofía Díaz, la polémica en torno al comediante se reavivó luego de que se volviera viral un fragmento del podcast “La Hora Feliz”, en el que confesó haber abusado sexualmente de una joven que estaba dormida. Fueron los usuarios de Twitter quienes compartieron el fragmento del episodio 28 titulado ‘Acoso’, en el que se puede escuchar al cómico hablar con Hugo ‘El Cojo Feliz’ sobre la ocasión en la que mantuvo relaciones sexuales con una mujer en estado de ebriedad.

“Estábamos echándonos unos mezcales. Nos fuimos a la cama, nos seguíamos besando, nos desnudamos. Ella ya estaba muy peda, yo también ya estaba muy pedo. Entonces al momento de ya empezar a coger... me paró por un condón y cuando volteo ella ya estaba dormida”, comentó el comediante. Después, entre risas, Roberto Andrade confiesa que abusó de ella durante ‘un minuto’, por lo que no sabía si se trataba de una violación o no. “Yo ya traía el condón puesto y todo. Fueron como 10 segundos en que mi moralidad me empezó a dar vueltas en la cabeza y dije ‘realmente ella me dio permiso’. Sí lo hice, sí me la cogí como un minuto y dije ‘no, no está chido porque no está reaccionando’ y dejé de hacerlo... la neta sí me la di, pero después cuando se me bajo la peda, dije ¡ah, cabrón!, ¿la violé?”, señaló.