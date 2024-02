¡El adiós definitivo! Peso Pluma borra sus fotos con Nicki Nicole a una semana de su polémica

Por su parte, Hassan Emilio Kabande —nombre real del artista— apenas habría borrado la mayoría de las fotos con su ex pareja durante el pasado miércoles. No obstante, la única fotografía que “dejó” para el público es la referente al tema ‘Por las Noches’, en donde comparten créditos.

¿QUIÉN FUE LA VÍCTIMA?

Hasta la pasada entrega de los Grammy, la pareja de cantantes y celebridades fueron vistos juntos sin ningún problema aparente. Sin embargo, tras la confirmación de la ruptura, la cantante argentina fue la única en dar una declaración.

“El respeto es una parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto... ahí no me quedo, ahí me voy”, declaró Nicole a través de sus redes sociales tras enterarse del video de “la Doble P”.