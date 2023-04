El día que Andrés García convivió con Karely Ruiz... y le dio un paro cardíaco

No obstante, momentos después del encuentro, Andrés García sufrió un paro cardíaco . El padecimiento coincidió con la visita de Ruiz, por lo que decenas de fanáticos comenzaron a especular. Incluso, se preguntaban si hubo un romance entre ambos , declaraciones que la influencer negó.

Las especulaciones en redes desconcertaron a Karely Ruiz, quien negó rotundamente haber sido el motivo, además de apaciguar los rumores de que hubo un supuesto encuentro romántico entre ambos.

“Se hizo viral porque fui a grabar con él y en la noche cae al hospital, se le paró ahí el corazón. Y me empezaron a decir: ‘Algo le hizo’, fue la noticia de ‘Karely Ruiz lo mandó al hospital’ y yo ni enterada estoy”, dijo la modelo.

Aunque Andrés García volvió a invitar a Ruiz mientras estaba solo, la modelo reiteró que sólo fue una colaboración sencilla para el video publicado, además, reiteró que el actor “con las mujeres, era amable”, y nunca le faltó al respeto.

“De hecho, al día siguiente me dijo: ‘Ven, visítame, aquí estoy solo’. O sea, colaboramos y hasta ahí, realmente no me gustan los señores”, dijo.

