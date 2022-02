El día que Juan Gabriel y María Félix desataron un escándalo en ‘Siempre en Domingo’ por la Virgen María (video)

La primera en hablar sobre la situación fue María Félix, quien señaló que se sintió muy honrada por la canción que le había escrito Juan Gabriel, incluso, señaló que dicho tema y el de “María Bonita”, el cual le compuso Agustín Lara, fueron los dos regalos extraordinarios de su vida.

Posteriormente habló sobre la polémica comparación.

‘Yo no se si todos ustedes aquí llevan un programa y tienen programado lo que van a decir, yo no tengo programado lo que voy a decir, yo creo que cada quien tiene la idea de cómo es la Virgen ¿es que se conoce un retrato de la Virgen?, cada quien ha tenido su modelo, cada pintor ha tenido su modelo de una Virgen, negra, morena como la nuestra, preciosa. A lo mejor Juan Gabriel tuvo la idea de su Virgen, ¿Por qué no?, es muy bonito lo que el ha dicho, yo no puedo decir más’, expresó la Doña.

Por su parte, Juan Gabriel señaló que nunca quiso ofender a nadie con su tema sino todo lo contrario pues con su comparación intentó enfatizar la importancia de ambas figuras femeninas, sin embargo, las respuestas de “El Divo de Juárez” y “La Doña” no dejaron conformes a todo el público ofendido por lo que tuvieron que pasar algunos meses para que esta polémica quedara en el olvido.

Letra de María de todas las Marías

María, María, María

María, de todas las marías

Tan bella, que hasta te pareces a la madre de Dios

María, de todas las Marías

La doña, dueña del amor

Quien fuera tus ojos ¡oh! María, María

Para ver realmente, quien es Dios

Pero yo soy nada en ti María, María

Me conformo con esta canción

Y cantando esta canción María, María

Llegare hasta donde vive Dios

Déjame llegar a ti María, María

Se que Dios esta en tu corazón

Y cantando esta canción María, María

Llegare hasta donde vive Dios

Déjame llegar a ti María, María

Se que Dios esta en tu corazón

María