El día que Raúl Velasco presentó a Tina Turner en ‘Siempre en Domingo’... y no, no la humilló (video)

El polémico presentador que en una ocasión le dijo “corrientota” a Thalía no solo recibía figuras nacionales en su programa, también contó con shows de talla internacional.

Gloria Gaynor, Rafaella Carra, Ray Coniff, Sammy David Jr., Herb Alpert, Richard Clayderman, Boney M, Shaun Cassidy, Village People, Andy Gibb, Olivia Newton John, Gary’s Gang, Frankie Vallie; entre otros, formaron parte del elenco del programa dominical de Televisa.

A pesar de que Raúl Velasco solía hacer comentarios hirientes a los artistas que se presentaban en Siempre en Domingo, en esa ocasión pronunció estas palabras que quedaron en la historia.

Con gran entusiasmo, Raúl Velasco expresó algunas palabras antes de la entrada triunfal de Turner al escenario de “Siempre en domingo”, en donde decenas de fans ya la estaba esperando.

“A sus 44 años de edad es indiscutiblemente del gran fenómeno artístico internacional, una mujer que envuelve con su fuerza y su encanto a grandes audiencias como toda ésta, si yo les presento a Anna Bullock no saben quién es, pero universalmente respetada, admirada querida y ovacionada como la reina del rock, Tina Turner“, expresó Raúl Velasco.

La misma presentación de Tina Turner en “Siempre en Domingo” sirvió para que cantara uno de sus máximos éxitos, “We Don’t Need Another Hero”, tema perteneciente al álbum de la cinta “Mad Max Beyond Thunderdome” (1985) y que fue la canción principal de este filme protagonizado por Mel Gibson.

Los aplausos y ovaciones no pararon durante varios segundos después de ver a la intérprete entrar, la emoción no faltó aquel día al escuchar a Tina canta.

Aquella presentación en Siempre en Domingo tuvo lugar en Miami, por lo que la cantante no habría visitado el país en aquella ocasión, justo cuando su carrera y el popular programa mexicano se encontraban en la cumbre del éxito.

En la breve presentación de la fallecida artista, se pudo notar el uso del playback, como hacen constar los comentarios vertidos al respecto: “No lo necesitaba”, “Es que baila mucho, necesitaba una pista de fondo”.

La superestrella, quien tuvo una vida trágica en su adolescencia al padecer violencia intrafamiliar, no fue la única estrella internacional que desfiló por Siempre en domingo.

La letra es una reivindicación en contra de la guerra y la violencia, tema que importaba mucho destacar a Tina y que se vivía en el mundo desde la década de los años 60 y 70.

Hay dos versiones de la canción, una para la película y otra considerada la versión “oficial”, utilizada en la radio y en la grabación original. La canción fue candidata al Globo de Oro por mejor canción original, así como al Grammy por mejor actuación vocal femenina de pop.