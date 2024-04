¿El futuro de las grandes películas? Zack Snyder regresa a Netflix con su universo en ‘Rebel Moon Parte 2’

No obstante, la nueva entrega de este universo fantástico llegará el próximo viernes con el estreno de ‘Rebel Moon (Parte dos): La Guerrera que Deja Marcas’, consolidando la historia creada por Zack Snyder, y que fue objeto de debate durante el estreno de su primera cinta, ya que los usuarios apuntaron a que “roba” elementos de otras producciones.

La primera parte de la saga ‘Rebel Moon’ no sólo dejó un sabor amargo en el cine de ciencia ficción, en conjunto con los servicios de streaming , sino una importante discusión entre especialistas y aficionados en el cine: ¿Es este formato el futuro de las mega producciones de directores reconocidos?

Las similitudes entre estas dos películas con otras producciones como ‘Star Wars’ se mantienen desde la primera cinta, y al parecer no pararán en esta segunda producción, ya que en los avances de la misma se pueden observar desde armaduras, armas, hasta personajes similares a otras franquicias.

El camino de ‘ Kora’ (Sofia Boutella), protagonista de la película y de la rebelión que se gesta en Veldt en contra del Mundo Madre, está fuertemente inspirado en la cinta ‘Los 7 Samuraís’ de Akira kurosawa, según explicó el director anteriormente; y aunque aún no se ha revelado la trama de la segunda parte, se prevé que trate del ataque de los rebeldes en contra de sus opresores.

LA AMBICIÓN DE LOS GRANDES PRODUCTORES

Una de las discusiones más importantes en cuestión de este estreno fueron los rumores acerca del ‘Snyder Cut’ de la primera parte de esta película; lo cual significa un aumento considerable en el tiempo de la cinta, al mostrar escenas eliminadas y contenido seleccionado por el director Zack Snyder, considerando esta posibilidad como un “sinsentido” desde el punto de vista del lanzamiento en plataforma.

No obstante, esta ansia por incluir presupuestos gigantescos y arcos argumentales con más tiempo en escena es compartida por demás directores como Denis Villeneuve, quien hizo algo parecido con la película ‘Dune’, estrenada recientemente.

Otras personalidades que también han buscado historias más desarrolladas son Francis Ford Coppola y James Cameron, personalidades que han optado por contar historias ampliamente destalladas y ambiciosas a través de las magnas obras ‘Megalópolis’ y la saga de ‘Avatar’.