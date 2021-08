$!‘El otro vecino del otro lado’: Arte que revela la realidad de la migración latina a Canadá

Esto es lo que aborda la exposición binacional “The other neighbour of El otro lado”, una colección con piezas que se expuso tanto en Canadá como en México y a través de la cual presenta parte de las relaciones comerciales y culturales entre ambas naciones así como la realidad que vive la comunidad mexicana en el “otro” país vecino.

Cuando se piensa en “migrar al norte”, los mexicanos ubican un viaje a los Estados Unidos, antes que nada, pero el continente no termina ahí, y aunque el fenómeno migratorio hacia Canadá es relativamente reciente existe, y la artista saltillense Anahí González ha reconocido que hay que en este asunto mucho más de lo que hemos llegado a conocer.

González mencionó que al principio la salida técnica de su trabajo fue a través de la fotografía, con retratos de los migrantes en aquel país, pero luego consideró que esta no era la forma adecuada de hacerlo, no quería “victimizar ni poner una cara, sino hablar de los temas de poder que mueven a los mexicanos acá”.

“Una de las cosas que platiqué mucho con las personas que conecté fue sobre cuáles son los trabajos estereotipados, que aunque no tuvieras experiencia en eso, con solo tomar en cuenta tu apellido o tu apariencia te aceptaba a veces”, agregó.

“Apliqué y durante el transcurso de esos dos años me empezaron a interesar más las condiciones laborales de los migrantes mexicanos acá, pero también sobre la representación de los mexicanos migrantes en el extranjero”, explicó en entrevista con VANGUARDIA.

“Entonces decidí usar elementos, como cajas de cartón, o lugares, como las tiendas latinas aquí”, explicó, “fue como una alternativa para no concentrarnos en el cuerpo del mexicano, sino en esos sistemas que mueven a las personas”.

El “otro vecino del otro lado”, Canadá, también comentó la artista, se parece en muchos sentidos al gran destino migrante, los Estados Unidos, pero en sus conversaciones con compatriotas encontró diferencias importantes que sirven como punto de partida para reflexiones sobre la manera en como la mano de obra extranjera es tratada allá.

“Aquí creo que una de las cosas que hablo mucho con los mexicanos que conozco aquí es que en Canadá son muy amables, no te dicen en la cara, como en Estados Unidos que vas a ver hasta playeras que te dicen que no eres bienvenido, pero en Canadá muchos los llaman ‘racista de clóset’, no te lo dicen en la cara y a veces eso te confunde”, dijo.

“Por eso en mi proyecto era muy importante separar Canadá y Estados Unidos, porque aquí en Canadá, muchas veces, con el tema del racismo, dicen que ‘sí, pero no somos como los de al lado’, pero al final sí hay problemas y hay que hablar sobre eso”, agregó.