El reto de Alfonso Cuarón para México y la IA: ¿Y si creamos paradigmas?

¿SER MEXICANO ES UNA DESVENTAJA?

En algún momento, el director de “Gravity”, intentó ocultar su acento mexicano al hablar inglés, fue ahí donde descubrió una limitante. Su atención se enfocó en la pronunciación y no en lo que él tenía para comunicar: me di cuenta de que estaba dejando de ser auténtico y a partir de ahí (el acento) se convirtió en una virtud.

“Es una virtud ser mexicano, no es una limitación” respondió a una pregunta. México es un país con historia rica de industrias, respecto al cine refirió al Cine de Oro, época base para la aceptación de una identidad nacional e internacional. [Cambio de paradigma] Y entonces, por sus propias raíces del cine, descubrió que para hacer cine fuera del país, él puede ofrecer algo que es distinto a lo que hacen ahí.

La comunidad mexicana del cine es única en el mundo. Somos afortunados de tener una comunidad que se protegen entre todos, recordó. Algo que ha salvado al cine mexicano es la colaboración, trabajo en equipo y lealtad.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta ‘Fundación Telmex Telcel’ México Siglo XXI 2023 con Alfonso Cuarón, Will Smith y Andre Agassi

FRASES DE ALFONSO CUARÓN: SOBRE EL CINE, ÉXITO Y MÉXICO

1. Los obstáculos son puntos de partida.

2. Los obstáculos no son para rodearlos, es más interesante cuando lo confrontas.

2. ¿Temer paradigmas? Crear paradigmas suena como gran responsabilidad, es una gran invención. Corresponde al trabajo creativo y trabajo en equipo.

3. (Sobre el éxito) No creo que haya fórmulas. Esas las tienes que encontrar tú. ¿Qué es lo que consideras el éxito? Hay muchos éxitos y para llegar a eso, la única fórmula es la pasión, generosidad y seguir esos impulsos.

4. Si la gente se decepciona, es que nunca quiso hacerlo. Decepcionarte es parte de tu carrera, en cualquier cosa te va a ir mal. (Recuerda: El fracaso es un punto de partida) decepcionarse no es excusa.

5. No hay mañana que me despierte cuando voy a hacer una película, que no me despierte con un terror de no resolver lo que ocurra ese día.

6. Tienen que cambiar paradigmas, ustedes tienen qué hacer lo que era impensable para nosotros.

7. La fórmula es darle prioridad a la familia, a los seres cercanos, hay que hacer sacrificios, pero hacerlos sacrificios a corto plazo. Cuando das prioridad a la vida, generalmente las cosas profesionales se acomodan.

¿CÓMO TRABAJA ALFONSO CUARÓN CON LOS ACTORES? Respetándolos y respetando a sus procesos, comprendiendo que algunos necesitan hablar mucho, algunos menos, algunos en su momento, algunos solo necesitan afinarse: conectando con ellos. Alfonso Cuarón ha trabajado con: Daniel Radcliffe, Emma Watson, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban; Sandra Bullock y George Clooney, en ‘Gravity’; Yalitza Aparicio y Marina de Tavira.

“Son individuos, es trabajo en equipo, trabajo de colaboración. No estás trabajando con entidad neutra, el acercamiento que sea el más inspirador para ese colaborador. Hay actores que necesitan muchas pláticas y otros que no quieren hacerlo; hay qué respetar esos procesos”, compartió Cuarón.

Sabiendo de la presencia de jóvenes estudiantes de diferentes disciplinas, Cuarón conectó con el público, las personas ávidas de secretos cinematográficos o detrás del éxito acapararon una serie de preguntas, pero él instó a que se abriera la perspectiva a ir hacía preguntas universales y sí, cambiar el paradigma.