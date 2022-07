Después de cuatro películas, Thor sigue teniendo éxito en las taquillas.

“Thor: Love and Thunder” recaudó 143 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con estimados de la casa productora publicados el domingo. Es el mejor estreno de la franquicia y otra historia de éxito en la temporada veraniega de 2022 en los cines.

La segunda cinta de Thor dirigida por Taika Waititi se estrenó en 4.375 salas el fin de semana, empezando desde el jueves. Dominó sin problemas la taquilla, desplazando a “Minions: The Rise of Gru” al segundo lugar. Incluyendo las cifras internacionales, donde “Love and Thunder” se estrenó en 47 países desde mediados de la semana pasada, su total global es de 302 millones de dólares.