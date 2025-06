‘Glass Houses’, Pandora y Flans

Aunque a inicios de mes se dio a conocer la triste noticia del obligatorio retiro de los escenarios del cantante norteamericano Billy Joel por problemas de salud, hace unos días estuvo de fiesta.

Esto porque el pasado 14 de junio se cumplieron con exactitud 45 años de que el primer sencillo de uno de los álbumes más exitosos de su discografía, “Glass Houses”, el tema “It´s Still Rock and Roll to Me” llegó al primer lugar de popularidad de la revista Billboard para mantenerse en ese mismo sitio por un período de seis semanas por lo cual, y tomando en consideración las noticias lamentables sobre su salud de fechas recientes esperamos que, a pesar de estas circunstancias, esa rola implique que a pesar de haberse tenido que retirar de los escenarios, mientras siga siendo rock and roll para él, seguirá en vivo con quienes en su momento ese álbum fue uno de los más escuchados en nuestras casas.

Entrados precisamente en los años 80, como ya muchos deben de haberlo sabido y visto, Prime Video estrenó la serie basada en la obra musical mexicana “Mentiras”, y aunque se caracteriza por muchos errores cronológicos en el sentido de que no todos los temas que en ella se escuchan son exclusivos sólo del período de 1981 a 1989 cuando se desarrolla la trama como sucede con algunos de los 70s como “Lo siento mi amor”, original de la española Roció Jurado de 1978, a varios noventeros de Yuri como “Cuando baja la marea”, “Amiga mía” o “Detrás de mi ventana”, la mayoría de sus solistas y agrupaciones pertenecen a los 80s como sucede con los tríos femeninos de Pandora y Flans.

Por lo mismo, y ya que mencionamos al inicio de este comentario que este mes es de celebraciones, precisamente este fin de semana los dos tríos visitaron de nueva cuenta la capital del estado de Coahuila coincidiendo con el aniversario número 40 de sus respectivos debuts, siendo el de Pandora el 2 de junio de 1985 en el programa televisivo musical más importante de aquellos años, “Siempre en Domingo”, interpretando su primer sencillo “Cómo te va mi amor”, original del compositor nicaragüense Hernaldo Zuñiga (causalmente el día de su cumpleaños) saliendo a la venta el 7 de junio en formato LP obteniendo para octubre de ese año su primer Disco de Oro.

Por su parte, Flans debuta en el mismo escenario el 6 de octubre de 1985 con el primer tema de su álbum debut titulado “Bazar”, original de la pareja de compositores de moda de aquellos años Carlos Lara y Jesús Monarrez, con el cual pudieron vender a dos meses de su lanzamiento un total de 550.000 discos con los que se hicieron acreedoras a un disco de platino y tres discos de oro. Aunque por coincidir tanto en tiempos como en estilos dentro del género del pop fueron en sus inicios y hasta hace pocos años rivales profesionales, su reunión sobre los escenarios en fechas recientes las ha convertido en un suceso que en Estados Unidos no tiene vigentes ni a The Supremes o Wilson Phillips.

