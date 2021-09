Ellas son las modelos mejor pagadas del mundo y así visten

Son famosas, ricas y guapas. Pero las tres “top models” mejor pagadas del mundo no solo comparten esas tres características: también demuestran día a día que saben de moda y que sus estilos se convierten en tendencia .

Un maquillaje estilo nude en tonos oliva, sandalias crema con tacón con punta cuadrada y talones desnudos, y pendientes de aros complementaban su imagen junto a un recogido sencillo y natural.

Porque otro detalle recurrente en Jenner son esos “make up no make up” (maquillaje con el que pareces no haberte maquillado), aunque otras veces se atreva con sombras llamativas y colores que realcen su belleza.