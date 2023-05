En ‘Hijo de Monarcas’ Tenoch Huerta interpreta a otro tipo de migrante en busca de su identidad

“En mi trabajo, no solo de biología sino también de cine me interesa mucho historias que mezclan, que cuentan un poco la relación que tenemos con los animales que nos rodean, pero siempre me interesa el animal como metáfora para hablar de un contexto humano, político, social, cultural y la monarca, entre muchas razones, la idea principal es que es un símbolo de la migración entre países, particularmente entre Norteamérica y México y el derecho de migrar, que tenemos de migrar como la mariposa, aunque tampoco tiene tanto derecho porque está en peligro, hay deforestación y un daño que le estamos haciendo al planeta que crea obstáculos para la monarca”, expresó el director franco-venezolano, quien también tiene formación como biólogo, para VANGUARDIA,

“Es un poco basado sobre mi vida, la película es una búsqueda de la identidad, de quiénes somos, de celebrar la idea que tenemos de celebrar una identidad híbrida y vino un poco de mi experiencia de refugio en un laboratorio en un momento donde también se muere mi abuela y se activa una crisis existencial, de dónde venimos, a dónde vamos, a dónde pertenecemos”, agregó.

La crisis de Mendel, quien estudia el origen de la pigmentación y patrón de colores en las mariposas monarca, va acompañada también de traumas del pasado y memorias que, a su regreso a su tierra pone en perspectiva cuando se reencuentra con su hermano, con quien creció entre bosques cubiertos de monarcas que ahora están amenazados por la misma industria que le da sustento a los habitantes de su pueblo.

“Yo de alguna manera soy como el personaje de Mendel. Llego y tengo una perspectiva muy idealista, de que hay que salvar a las monarcas y estamos dañando al planeta, eso es importante entenderlo pero también es importante entender que hay una comunidad problemas económicos, una realidad social que uno tiene que manifestar en la película.