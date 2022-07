Yo pregunté si tenía que pasar por alguna prueba de casting antes. Y me dijeron que no, que me querían para el rol de la madre”.

¿A la hora de ver ‘Father of the Bride’ hubieran preferido mostrarla solo en una sala de cine?

- ¿Y cómo fue que aceptaron filmar una nueva versión de ‘Father of the Bride?

Por su parte Andy García dijo que, “siento que fue un gran privilegio cuando me presentaron la idea (de ‘Father of the Bride’) sabiendo que iban a basarla en una familia cubana, especialmente cuando me dijeron que estaban escribiendo el guión pensando en mí. Me lo habían dicho desde el principio”, aseguró.

En realidad, yo pregunté si tenía que pasar por alguna prueba de casting antes. Y me dijeron que no, que me querían para el rol de la madre. Y me puso muy nerviosa que confiaran tanto en mí. Por eso es que también me brinde un 100% desde el principio. Me pareció una gran oportunidad.

Por su parte el actor de igual forma apoyó la selección de Estefan. “Para mí no había otra persona para ese rol. Gloria y yo tenemos una relación de muchísimos años, mucha amistad y respeto. Creo que nos conocimos en 1975”, recordó.

ÉXITO LATINO EN TODO EL MUNDO

- ¿Y por qué creen que consiguieron tanto éxito en HBO Max, en otros rincones del mundo fuera de Latinoamérica?

“Creo que el éxito pasa por explorar diferentes tonos de humor. Tiene un gran sentido del humor, pero también es muy emocionante, por ciertas tradiciones que pueden resultar o no algún tabú”, expresó García.

Para quienes todavía no la vieron, en la versión latina de ‘Father of the Bride’ Andy García interpreta al arquitecto cubano-norteamericano Billy Herrera y Gloria Estefan es la esposa Ingrid, a punto de ser... ex. Justamente es el agregado más moderno de la comedia romántica, porque al decidir que quieren divorciarse, en el preciso momento en que deciden anunciarlo oficialmente a la familia, se adelanta el anuncio de la hija mayor Sofía (que en la realidad es nada menos que la hija de otro padre tan famoso como el cantante Ricardo Arjona: Adria Arjona).