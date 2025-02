Encuentran sin vida al actor Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y su perro en su casa de Nuevo México

La oficina del sheriff del condado de Santa Fe, dirigida por Adan Mendoza, confirmó el fallecimiento del actor, señalando que no hay indicios de que algo sospechoso haya ocurrido. Sin embargo, no se ha revelado la causa ni el momento exacto del deceso. Mendoza reiteró que no existen indicios de una muerte dolosa, pero no proporcionó información adicional sobre las circunstancias del fallecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Luto en la TV! Muere Michelle Trachtenberg protagonista de ‘Gossip Girl’, ‘Buffy La Cazavampiros’ y mucho más

¿EN CUÁLES PELÍCULAS ACTUÓ GENE HACKMAN? UNA TRAYECTORIA CINEMATOGRÁFICA ICÓNICA

Hackman dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica con interpretaciones memorables en diversas producciones. Fue galardonado con dos premios de la Academia: en 1971, como Mejor Actor por su papel del detective Jimmy “Popeye” Doyle en The French Connection, dirigida por William Friedkin, y en 1992, como Mejor Actor de Reparto por su interpretación del villano sheriff en el western Unforgiven, dirigido por Clint Eastwood. Además, recibió nominaciones al Oscar por su trabajo en Bonnie and Clyde (1967), I Never Sang for My Father (1970) y Mississippi Burning (1988).

Su fama se consolidó con su interpretación de Lex Luthor en Superman (1978) y su secuela Superman II (1980). Su carrera incluyó participaciones en clásicos como La aventura del Poseidón (1972), El espantapájaros (1973), La conversación (1974), Un puente lejano (1977), Bajo fuego (1983), Poder (1986), Cañones sueltos (1990), La tapadera (1993), Rápida y muerta (1995), La jaula de las locas (1996), Enemigo público (1998), Tras las líneas enemigas (2001) y Jurado en fuga (2003). Su última participación en la gran pantalla fue en Bienvenidos a Mooseport (2004), tras lo cual anunció su retiro de la actuación.

HACKMAN MANTUVO SU VIDA PERSONAL EN COMPLETA DISCRECIÓN

Más allá de la pantalla grande, Hackman llevó una vida personal reservada. Contrajo matrimonio en 1956 con Faye Maltese, con quien estuvo casado hasta su divorcio en 1986. En diversas entrevistas, el actor aclaró que su relación con Maltese se desmoronó gradualmente debido a las exigencias de su carrera, y no a la aparición de una tercera persona en su vida. En 1991, Hackman se casó con Betsy Arakawa, con quien compartió su vida en Santa Fe.

En 1990, Hackman enfrentó problemas de salud cuando fue sometido a una angioplastia debido a insuficiencia cardíaca congestiva. Este evento lo llevó a alejarse paulatinamente del cine, hasta que en 2008 anunció de manera definitiva su retiro en una entrevista con Reuters, declarando: “Ya no quiero hacerlo más”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Más allá del exceso! Revelan que Matthey Perry de ‘Friends’ recibió 27 dosis de ketamina antes de morir

HACKMAN: DE LA ACCIÓN A LA LITERATURA

Tras su retiro del cine, Hackman encontró en la escritura una nueva pasión. En 1999 publicó su primera novela, Wake of the Perdido Star, en colaboración con Daniel Lenihan. Posteriormente, continuó escribiendo, publicando varias novelas a lo largo de los años.

Gene Hackman deja un legado imborrable en la historia del cine y una vida marcada por la discreción y la pasión por el arte. Su partida representa la pérdida de una de las figuras más icónicas de la industria cinematográfica del siglo XX.