Hablar de Manuel M. Ponce es trasladarnos a la historia de la música clásica mexicana, recordar sus inicios y sus momentos de gloria. “El padre del nacionalismo musical mexicano” como fue popularmente conocido, tiene entre sus mayores aportes el ser uno de los primeros músicos en incorporar la tradición popular en sus obras.

Por ello, Ricardo Marcos, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) decidió dedicar una conferencia a la vida de Manuel M. Ponce, así como de su obra guitarrística, en una conferencia que formó parte de la edición XXVI del Festival Internacional de Guitarra en México, la cual fue presentada el pasado martes en la Casa de la Cultura de Saltillo.

“Cuando me invitaron a dar esta conferencia me dieron la oportunidad de hacerla sobre el tema que yo quisiera, y yo dije quiero que sea de Manuel M. Ponce, y entonces decido hacer una retrospectiva de su obra guitarrística, pero también me sirve hablar de su vida. Porque creo yo que quienes nos dedicamos a la divulgación de la música, a su promoción en diversas facetas, no comunicamos el valor que tiene la música que ya no se está haciendo. Esta no es una master class técnica sobre la obra de Ponce, a mi lo que me interesa es encontrarlo en su contexto histórico”, mencionó Marcos.