¡Entrevista de lujo! Enorgullece a Tom Cruise presentar la última misión en los cines

A mí me gusta hacer de todo, hasta me gusta ayudar con el equipo de iluminación. Hay veces que paso por todos los departamentos, llego temprano para explorar y descubrirlo todo, buscando alguna oportunidad de mejorar, no solo por mí, por todo el equipo de filmación. Y si alguien tiene una idea o quiere intentar algo, generamos también el tiempo y espacio para lograrlo. Por eso ensayamos tanto. Hay mucha preparación, donde no solo hay que aprender la letra. Hay que descubrir el tono, perseguir constantemente algo mejor, presionando, dando vida las ideas que podamos llevar a la práctica.

¿Cómo te llevas con el miedo durante las escenas más peligrosas?

¿Cómo me llevo con el miedo? Me encanta la adrenalina y siempre me impongo una meta, escribiendo una lista de lo que quiera conseguir. Y aprendo, hasta conseguir todo lo de mi lista. Así es como aprendí a volar un helicóptero, aprendí sobre los lentes de una cámara, aprendí la cultura del cine, geografía... eso es lo que hago. En la vida, nunca me preocupó enfrentar lo desconocido y me gusta ese sentimiento. El miedo, para mí, es una simple emoción, no me paraliza, no me molesta. Lo disfruto. La gente puede tener miedo de hacer algo y en cambio a mi no me preocupa confrontarlo, siempre y cuando haga lo que quiero hacer, para que mi vida también sea más interesante, aprendiendo algo nuevo. Siempre estoy aprendiendo algo, por ahí pasa lo desconocido. La gente puede tener bastante miedo a lo desconocido y yo no. Soy una persona curiosa y lo que puede parecer desconocido, yo lo quiero conocer. Así es como siento al filmar las escenas de acción.

¿Nunca dudaste en filmar alguna escena de acción en particular?

Hay toda clase de razones por las cuales no hacemos algo en la vida. La gente puede pensar en un millón de dudas y yo siempre digo que es mejor haber intentado algo que quedarte sentado, sin haber hecho lo que habías pensado hacer. No hay que pedir permisos, hay que hacerlo. Tampoco espero que todo salga perfecto, porque la perfección no existe. El cine no es perfecto. La gente no es perfecta. La vida no es perfecta. Pero es mejor vivir y hacer algo y poder decir después “Cometí errores, pero con esos errores, también aprendí”.