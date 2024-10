¡Entrevista de lujo! Vivir Quintana: Voy a seguir haciendo música que resiste y acompaña

Hablar de Vivir Quintana es sinónimo de talento y una persona apasionada por la música, pero interesada en el bien social, y no sólo lo dicen sus fanáticos o sus allegados, sino el público que la ha conocido con esas canciones que dan voz, eco y fuerza a los movimientos sociales actuales de México. Por eso no era de extrañarse que la Academia de Grabación, quien otorga los Latin Grammy eligiera a Quintana para reconocerla con el ‘Leading Ladies of Entertainment 2024’ días antes a la ceremonia de premiación que se realizará en Miami, Florida. “Muy agradecida, este premio me tomó por sorpresa, no tenía la menor idea de que me iba a pasar eso este año, que lo agradezco mucho”, dijo la entrevistada en las primeras palabras de la charla.

AGRADECIDA, ES LA PALABRA En la conversación salieron recuerdos debido a que en la capital de Coahuila fue donde también la cantautora tocó puertas y lo más importante subió a los escenarios que le ofrecían para demostrar su talento. “Estoy muy contenta, Vanguardia para mí siempre ha sido uno de los medios que más me ha apoyado y recordar que cuando cantaba allá en Saltillo desde notas chiquitas hasta toda la portada, agradecida con ustedes siempre”, destacó. Pero más allá de las formalidades y camaradería, Vivir expresó que fue de insistir y trabajar para lograr este tipo de triunfos, debido a que era cuestionada comercialmente si sería lo mejor al final, algo que resultó que sí.

“Aquí sigo con toda la fe puesta que se hace la resistencia para muchas mujeres que luchan pues que sean amplificados pues que sí tiene cabida en esta industria porque muchas veces me dijeron a mí que era música que no vendía, que no era música comercial, que no interesan esos temas”, relató. “Voy a seguir haciendo música que resiste, que acompaña y pues mira llegamos hasta los Grammys con ella”, sentenció entre risas la intérprete de ‘Canción Sin Miedo’.

DE LAS CAUSAS A LAS CANCIONES Vivir ha demostrado una cercanía con su público, no sólo con fotografías o charlas en los espectáculos que ha tenido, sino de escuchar las experiencias y de ellas tomar las emociones para plasmarlas en música, letras y relatos que acompañan las luchas sociales. “Creo que en que el talento y los dones que la vida te da y el universo te brinda, pues si podemos compartirlos y la manera de compartirlos es también siendo empáticos y empáticas, poniéndolos al servicio de un mensaje y este mensaje para mí es buscar más equidad, acortar la brecha de género que existen en la música para las mujeres también, acompañar con la armonía con la música ciertas causas”, aclaró. Vivir es clara y firme sobre las acciones que quiere llevar en su música, principalmente apoyo a las mujeres mexicanas. “Una de las causas que me interesan mucho es de las buscadoras, la de las compañeras que buscan justicia para sus amigas, para sus hermanas, para sus hijas que han sido víctimas de la violencia de género, y la libertad de expresión, me interesa mucho que los y las periodistas tengan esta voz, creo que México es uno de los países que más peligroso es ejercer periodismo y creo que con la música podemos acompañar a estas personas que hacen este favor de informando”., dijo. “Yo si quiero utilizar mis micrófonos y mis cámaras para publicar mensajes, sí también para contar cosas que me pasan, el amor y del desamor, y la fiesta pero también combinar estas cosas”, replicó la entrevistada.

¿QUÉ VIENE TRAS ESTE PREMIO EN TU CARRERA VIVIR? “Estoy muy contenta, porque ya me acaban de entregar mi nuevo álbum es un disco que sale el próximo año, de 10 historias de 10 mujeres que estuvieron en prisión por defenderse de su agresor, ya saqué dos sencillos, uno se llama ‘Mi Casita’ que viene acompañado de su video oficial y tengo la fortuna de que lo protagoniza Mabel Cadena, esta gran actriz mexicana y el segundo se llama ‘Al Tiro’ y lo protagoniza Marina De Tavira, otra gran actriz y los dos son dirigidos por David Paelos un cineasta que es un amigo que me ha acompañado con sus ojos y su corazón. Ya sacamos dos canciones vamos a sacar otras dos, yo creo que en diciembre por este año sacamos otros dos ¿DÓNDE TE AGARRÓ LA NOTICIA DE LOS GRAMMYS? Estaba aquí en mi casa en la Ciudad de México cuando leí este mail, y después esa llamada la tomé en casa de una amiga muy especial, estábamos en familia esa llamada en donde no sabía lo que me iban a decir y la verdad me sorprendió mucho la tomé mucho con mucha emoción y gratitud. Me dijeron que no lo podía decir, sólo personas muy de tu confianza, y a las primeras personas que le hablé a mi familia, a ‘La Pato’ (amiga y elemento de su equipo de trabajo) y a una de mis maestras, Mónica Vélez, que es una compositora también que ella fue leader lady en 2021 ella fue una de las que me propuso para ese premio, supe por ahí que fue uno de los votos más unánimes que hubo y muy contenta.

¿ESTÁS LISTA PARA EL VIAJE Y ESTAR TAMBIÉN JUNTO A JULIETA VENEGAS? Ya me estoy preparando las maletas para irnos para allá porque a parte me voy la próxima semana en gira en Estados Unidos, y ya no regreso de ahí me voy a los Grammys. Y estoy muy contenta porque creo que Julieta Venegas le ha abierto brecha a muchas mujeres mexicanas en la música y del arte, entonces si va a ser una emoción recibir en persona este premio y decirle ‘yo te quiero con limón y sal Julieta’ Previo a concluir la charla la intérprete de ‘Me Llamaron Asesina’ aseguró que lleva en su corazón su etapa por los escenarios de Saltillo.