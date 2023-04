Pensé que me iban a echar bastante rápido porque no es fácil aplaudir a alguien en una sala de cine (Risas).

Totalmente surrealista. Imposible de describir. (El Oscar) Significa mucho para mí, como cualquier otro actor que se atreve a soñar y tener esperanzas. Yo nunca pude haber imaginado un momento así porque no tenía la menor idea que podía pasar. Soy muy nuevo en todo esto y espero que me disculpen si trato de acostumbrarme (Risas). A lo mejor nunca me acostumbre (Más risas). Y está bien, pero estoy muy agradecido.

Y también fue por esa misma acusación que Brendan Fraser nunca más consiguió que lo contrataran en ninguna otra superproducción como ‘The Mummy’. Y en un año donde trataron de resucitar al Globo de Oro después de más acusaciones de racismo o la falta de ética en la elección de miembros, justamente volvió también el primero que levantó la mano para pedir un cambio. Un cambio que ahora ganó finalmente con el reconocimiento que le debían desde hace años. No ganó el Globo de Oro, ni lo quería. Pero el Oscar, no se lo quita nadie.

No, nunca. Siento que todavía estoy esperando que alguien se acerque y me diga que mi carrera se terminó. Lo importante es saber que hago lo que amo. Es un privilegio y un honor poder seguir trabajando como actor.

Mis padres siempre me apoyaron. Mi madre incluso fue la que firmó el cheque para que pudiera entrar en la Universidad, con la última audición que había disponible, antes de comenzar las clases. Ni siquiera supe si iba a entrar. Y cuando llamé el lunes siguiente, me preguntaron mi nombre y después de unos minutos que parecieron años, me dijeron “Sí, estás adentro”.

Había sido muy temprano, cuando solíamos viajar con mi padre por su trabajo, en turismo. Cada tres o cuatro años nos íbamos en familia a algún lado. En los años 70, vivimos en Europa, en Holanda, pero nos íbamos de vacaciones a Londres. Y así fue como me enamoré del arte de los museos y el teatro. Mi madre se iba de ‘shopping’ y nos mandaba al teatro a ver espectáculos como Jesucristo Superstar. Y me di cuenta que era lo que yo quería hacer, quería ser parte de las historias que leía, para mostrárselas a la gente, sintiendo que podía vivir esas historias. Ese fue mi principio.

¿Qué significó en este punto de tu carrera, conseguir un rol como el de ‘The Whale’?

Estoy totalmente convencido que todo lo que hice hasta ahora fue el camino correcto que tuve que recorrer para llegar hasta el rol en ‘The Whale’, incluyendo todos los errores que cometí. Es el mejor rol de mi vida.

¿Cómo fue aquella primera reunión con el director Darren Aronofsky? ¿Cómo llegó el ofrecimiento de un estilo de cine en el que nunca te habíamos visto actuar?

Yo no sabía si me lo iban a dar. Tengo que admitir que me sentí intimidado en aquella primera reunión con Darren Aronofsky, pero estaba equivocado. Me dijo que él hubiera querido jugar al béisbol en vez del cine (Risas).

¿Y la transformación física para verte como un hombre de 150 kilos?

Bueno, en esa misma reunión, el director me dijo que para lograr filmar un personaje como el de Charlie, necesitábamos un cuerpo específico, que iba a tener que usar un traje especial. Y me encantó la idea. Lo que lograron fue asombroso, en medio de la pandemia, ni siquiera podíamos reunirnos para que hicieran el molde de mi cuerpo, así que me escanearon en la puerta de mi casa con un iPad y mi perro. Y con esa información, construyeron un cuerpo virtual de Charlie. La transformación fue increíble.

¿Hasta qué punto influyó la transformación física, en la actuación con que te premiaron?

Por suerte pudimos ensayar durante tres semanas. Es algo que no se consigue hoy en el cine. Y la filmamos en medio de una pandemia donde todos nos cuestionamos la misma existencia que mi personaje de Charlie, pensando que podía llegar a pasar mañana, pero creo que las actuaciones del resto del elenco dan una buena respuesta sobre las buenas esperanzas que te da la vida.

¿Alguna otra clave que te ayudó en la actuación?

Estudié ciertos movimientos particulares después de investigar como vive la gente con ese tipo de obesidad, lo difícil que es pararse para ellos, el esfuerzo que requiere y el coraje y la fuerza que se necesita. Es algo que también me tocó bastante, a nivel emocional, cada día de rodaje. Recién cuando terminamos sentí que podía dejar definitivamente ese cuerpo para guardarlo en una valija y despedirme de el, porque siento que fui Charlie durante toda la filmación.