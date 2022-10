Durante la temporada de Halloween y también Día de Muertos, en la Ciudad de México se llevan a cabo diversas actividades, entre ellas, el Desfile de Alebrijes Monumentales que recorre las calles del Centro Histórico.

Enseguida de esta representación, se lleva a cabo una tarde de disfraces de zombies, calaveras y catrinas, durante la tarde.

Con la finalidad de participar, el youtuber Luisito Comunica se maquilló de muerto viviente y asistió a las inmediaciones del Zócalo. Sin embargo, parece que llegó cuatro horas antes de la cita.

“Yo había leído en redes que la marcha zombie empezaba a las 10 de la mañana; me paré tempranito, me maquillé, todo bien, pero llego y no había nadie. Me dijeron ‘no, carnal. Es hasta las cuatro de la tarde’. Yo era el único maquillado”, reveló en su cuenta de Instagram, compartiendo una foto de su maquillaje.

