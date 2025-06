Israel e Irán cumplen una semana en guerra, mientras diplomacia de Europa no logra avances

Independientemente de si Estados Unidos se une o no, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la operación militar de Israel contra Irán continuaría “ todo el tiempo que sea necesario” para eliminar lo que llamó la amenaza existencial que representa el programa nuclear de Irán y su arsenal de misiles balísticos. El principal general de Israel también dijo que el ejército israelí estaba listo “para una campaña prolongada ”.

No se fijó una fecha para una siguiente ronda de conversaciones.

Pero enfatizó que Teherán no tenía interés en negociar con Estados Unidos mientras Israel continuara atacando.

Después de informar inicialmente que no había daños visibles por los ataques israelíes del jueves contra el reactor de agua pesada de Arak, el OIEA dijo el viernes que había evaluado que “edificios clave en la instalación fueron dañados”, incluida la unidad de destilación.

Israel ha centrado sus ataques en la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, talleres de centrifugadoras cerca de Teherán, laboratorios en Isfahán y el reactor de agua pesada de Arak, al suroeste de la capital iraní. Grossi ha advertido repetidamente que tales sitios no deberían ser objetivos militares.

En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, dijo que no se deben atacar los reactores nucleares de Irán, particularmente su única planta nucleoeléctrica comercial en la ciudad sureña de Bushehr.

El reactor no estaba en operación y no contenía material nuclear, por lo que el daño no representaba un riesgo de contaminación, dijo el OIEA.

Aunque los ataques contra instalaciones de enriquecimiento de uranio como Natanz pueden conllevar el riesgo de contaminación radiológica, los expertos dicen que la posibilidad de un incidente grave es mucho menor que en otros reactores, como la nucleoeléctrica de Bushehr, construida por Rusia.

Después de una llamada con Netanyahu, el presidente ruso Vladímir Putin dijo que recibió la promesa de Israel de no poner en peligro a los trabajadores rusos en la planta.

Irán ha defendido desde hace años que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Pero es el único Estado no poseedor de armas nucleares que enriquece uranio hasta un 60%.

Se presume que Israel es el único país de Oriente Medio con un programa de armas nucleares, aunque nunca lo ha reconocido.

ISRAEL DICE QUE “DÍAS DIFÍCELES” ESTÁN POR VENIR

Docenas de aviones de guerra israelíes atacaron objetivos en diversas partes de Irán el viernes, incluidos sitios industriales en el norte, almacenes y lanzadores de misiles en el oeste, y la sede de un instituto de investigación avanzada en Teherán conocido por su acrónimo SPND.

Estados Unidos alega que el SPND ha realizado investigaciones y pruebas que podrían ser aplicables al desarrollo de dispositivos explosivos nucleares.

Los medios estatales iraníes reportaron explosiones por ataques israelíes en un área industrial de Rasht, a lo largo de la costa del mar Caspio.

Mientras elogiaba los “logros significativos” de su ejército en el conflicto con Irán, el jefe de Estado Mayor del ejército de Israel, el teniente general Eyal Zamir, advirtió que “días difíciles aún están por venir”.

”Nos estamos preparando para una amplia gama de posibles desarrollos”, dijo en comentarios grabados, y describió la ofensiva contra Irán como la más compleja en la historia de Israel. “La campaña no ha terminado”.

Desde las ruinas del Instituto Weizmann de Ciencias, que fue alcanzado por misiles iraníes esta semana, Netanyahu también prometió que Israel lucharía tanto como fuera necesario para destruir el programa nuclear de Irán, llamándolo un “peligro existencial”.

Irán ha insistido en su derecho a enriquecer uranio. Pero Trump, al igual que Israel, han exigido que Irán termine su programa de enriquecimiento de uranio por completo.

Al cuestionarle sobre el desarrollo de plantas nucleoeléctricas civiles por parte de Irán, Trump respondió que “estás sobre una de las mayores reservas de petróleo en cualquier parte del mundo... Es un poco difícil ver por qué necesitarías eso”.

MISILES IRANÍES DAÑAN EDIFICIOS EN ISRAEL

El ejército israelí cree que ha destruido la mayoría de los lanzadores de misiles balísticos de Irán, contribuyendo al declive de los ataques iraníes.

Pero varios de las aproximadamente tres docenas de misiles que Israel dijo que Irán disparó el viernes superaron el sistema de defensa aérea del país y cayeron en un área residencial en la ciudad sureña de Beersheba, un objetivo frecuente de misiles iraníes.

Un puñado de coches se incendiaron en el ataque, pero nadie resultó gravemente herido, ya que los residentes se habían refugiado en refugios antiaéreos. El ejército israelí dijo que Irán había disparado un misil equipado con municiones de racimo en su ataque a Beersheba el viernes.

En el norte de Israel, un proyectil cayó en el centro de Haifa, hiriendo a por lo menos 31 personas, según el Centro Médico Rambam de la ciudad. Humo negro se elevó sobre el puerto principal de la ciudad. Las ventanas y paredes de varios edificios, incluida una mezquita, fueron destruidas por la explosión.

El presidente israelí, Isaac Herzog, compartió fotos de la destrucción y dijo que el ataque hirió a varios clérigos y feligreses musulmanes.

Por Sam Menndik, Jon Gambrell y David Rising, The Associated Press.