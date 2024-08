‘Eres un hipócrita y te odio’... Shanik Berman fue la segunda expulsada de La Casa de los Famosos México 2; se lanzó contra Mario Bezares (video)

“Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra. La verdad, Marianita, van contra ti, miamor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar... Y al que no voy a extrañar es a Mario, eres un hipócrita y te odio”.

Asimismo, su esposo, Jorge la recibió con un gran abrazo y le susurró al oído, “No llores, luego te cuento todo”.

De esta manera la estrategia del equipo Mar fue revelada por Shanik Berman. Los bandos en La Casa ya cerraron filas y los seguidores e internautas esperan que la competencia sea más intensa.

Por su parte, los de la habitación Tierra se encuentran nerviosos y después de cenar se retiraron a planear un nuevo juego, ya que ven como amenaza la alianza que se acaba de consolidar.

SHANIK CULPA A MARIO BEZARES DE LA MUERTE DE PACO STANLEY

El desenlace de este episodio estuvo marcado por la polémica salida de Berman, pues la conductora al arribar al foro donde la esperaba su esposo y la audiencia del programa, se mostró muy emocional. Sin embargo al conectarse a La Casa para despedirse de sus excompañeros, explotó contra Mario Bezares entre lágrimas. Aprovechó también para lanzar una advertencia para su amiga Mariana y Adrián Marcelo, ya que de acuerdo a Berman, ellos son el objetivo de su ex equipo Mar.

“Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra. La verdad, Marianita, van contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar... Y al que no voy a extrañar es a Mario, eres un hipócrita y te odio”.

Mas tarde apareció en la postgala, donde continuó hablando acerca del comediante y confesó que ella iba a nominarlo la semana pasada. “Pero me convenció Adrián Marcelo, ‘no, Mario está bien fuerte, todo el mundo lo idolatra’. Es una porquería de persona. Es un hipócrita”, aseguró Shanik.

Incluo, Shanik Berman en medio de su enojo, soltó una controversial declaración acerca del caso Paco Stanley, pues indicó que ella si cree que Mario Bezares habría estado involucrado en el asesinato del locutor mexicano.

“Mayito es una porquería. Y aparte si creo que lo hizo, claro que tú crees que iba a decirme ‘si lo puse, no lo puse’”.

Berman siguió la entrevista con las emociones a flor de piel, pues lloró nuevamente al recordar el posicionamiento de Bezares contra ella tan solo una hora antes. “Que estoy muy cansada, que no como y que no duermo. Pues cómo sabes si tú estabas dormido todo el día, wey. Bola de huevones los de agua, no hacían nada. Flojos, perezosos... lo hacía Agustín (la limpieza)”, explicó la periodista.

Por otro lado, Shanik dio a conocer los habitantes que ella piensa que llegarán a la final y que muy probablemente puedan convertirse en ganadores de los 4 millones de pesos. “Agustín, creo que va a llegar Adrián Marcelo porque es adorable. Creo que va a llegar Ricardo, y Briggitte”, señaló.

“Yo creo que es momento de que vayas a tu casa para que te mimen, para que te cuiden, Lo que yo he visto aquí ha sido estrés, preocupación, miedo... no comes, no duermes y estás deambulando por toda la Casa de los Famosos, corazón. Entonces ya es momento de que vayas a tu casa, descanses, te relajes...”, dijo Mario Bezares durante su posicionamiento dentro de La Casa contra la conductora.