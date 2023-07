¡Es oficial! Tras 20 años ininterrumpidos, los Premios Emmy 2023 se suspenden por la huelga de actores y guionistas en Hollywood

Los Premios Emmy 2023 han sido cancelados oficialmente. Los galardones que reconocen lo mejor de la televisión tendrán que cambiar su emisión habitual de septiembre a medida que los actores y escritores continúan sus huelgas contra los estudios y empresas de medios de Hollywood.

La entrega 75 de los Emmys estaba programada para transmitirse el 18 de septiembre en Fox. Aún no se ha establecido una nueva fecha, pero fuentes cercanas al programa confirman que la fecha y el mes de siempre ya no están en consideración. Idealmente, el show no tendrá lugar hasta que SAG-AFTRA y el Sindicato de Escritores de América lleguen a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, pero tanto la Academia de TV como Fox todavía están en conversaciones para tener une fecha aproximada de cuándo se reprogramará la premiación. Apenas hace dos semanas, se había anunciado a los nominados de la gala 2023.