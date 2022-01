¡Es una porquería!... el día que ‘La Doña’ criticó al centro Histórico de la CDMX y obligo a Salinas a limpiarlo (video)

De igual manera, exigió a Salinas de Gortari que se pusiera los pantalones para hacer algo por el descuidado estado del Centro Histórico.

“Yo hago un llamado al seños Presidente de la República, este presidente que tenemos ha demostrado que tiene puño, ha demostrado que tiene pantalones, y blindado el tipo... ¡por qué no se los pone para el Centro Histórico?, no se si me esté oyendo, pero me va a oír, nadie se atreve a alzar la voz para esa plaza maravillosa que tenemos y que está catalogada como una de las más hermosas del mundo”, dijo María Félix en una época donde casi nadie se atrevía a cuestionar o criticar a un mandatario nacional.

Según versiones, tras el programa, el presidente mandó limpiar el Centro Histórico de la Ciudad de México y tomó medidas para su conservación, todo por la queja a nivel nacional de María Félix.