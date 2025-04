¡Usted no aprende! Acusa influencer a Pablo Montero por violencia física

Apenas se estaba olvidando el último escándalo de Pablo Montero por el que fue acusado de golpear y agredir a Enrique Madrid, un compañero del staff en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’ cuando ya tiene otro más. Esta vez fue acusado por una joven influencer de haberla agredido físicamente por negarse a tener un trío sexual con él. La acusadora es identificada como Elda María, creadora de contenido y conocida en Instagram. La mujer asegura que el ataque de Montero en su contra luego de que ella se negara a tener relaciones con él. ”Nunca me lo esperé de él. Yo lo conocí por Instagram, se me hace un tipazo. Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘es que yo no estoy acostumbrada a eso. Yo no soy así. O sea, yo quería estar contigo. No quiero hacer un trío’, dijo la entrevistada al programa de TvAzteca ‘Venga La Alegría’.

¿QUÉ HIZO PABLO MONTERO? Según la denunciante, conoció al cantante por medio de redes sociales y quedaron de verse en persona en Cancún, donde él tiene una residencia. Estando ahí el protagonista de telenovelas le propuso hacer un trío con otra mujer, quien ya se encontraba ahí, algo a lo que ella se negó. Fue ahí cuando supuestamente él comenzó a agredirla. “Entonces me dijo: ‘Ay, te va a encantar. Le dije: ‘No, ¿qué te pasa? Te voy a grabar porque la verdad me estás ofendiendo’”, relató. Fue cuando conoció la otra cara de Montero, quien empezó a forcejear con ella para quitarle el celular y ocultar cualquier evidencia de su comportamiento. “Y en el momento que quiero grabarlo, me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre. Y le dije: ‘Me sacaste sangre’. Y me dijo: ‘ya no seas exagerada, estás loca’”, expresó.

"Lo que se ve no se juzga": Pablo Montero reacciona a la denuncia de la influencer Elda María por supuestas agresiones físicas.😰⚖️#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/BrsuC8GMAs — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 24, 2025

¿QUÉ DICE PABLO MONTERO DE LA ACUSACIÓN? Según Elda, el famoso hasta la amenazó con meterla a la cárcel si no se calmaba. “Sí, estaba alcoholizado y, pues sí, actuó muy mal. La verdad es que me arrepiento de haber venido. Sí (me dio miedo) fue horrible y me dijo: ‘te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca. Ya cállate, estoy con la otra, ni siquiera me concentro’”, agregó y salió de ahí.