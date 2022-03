‘Esa ya, aquella también y aquella’, los comentarios machistas de Luis de Llano con Yordi Rosado

Valga recordar que el machismo en el discurso se refiere a aquellos comentarios que, de forma sutil o descarada, intencional o no, nos minimizan, descalifican, cosifican, silencian y agreden por el hecho de ser mujeres.

En un momento de la conversación, Yordi Rosado le cuestiona si es un hombre muy sexual, a lo que Luis de Llano reconoce que “creo que fui en una época bastante golfo, tuve mucho éxito con muchas mujeres”.

“A mi siempre me ligaban, yo no me las ligaba a ellas”, continúa, “un día que bajábamos por ahí por las escaleras del CRIT veía las fotos de todas las actrices y le decía a la güera -su esposa actual, Fabiola Lozano- mira güera, ‘esa ya, aquella también’” evidenciando nuevamente la ideología machista.

Él mismo detalló que ante a aquellos comentarios su esposa le comentó, “¿y tú crees que es por tu linda cara, estúpido?”, mostrando cómo las mujeres se acercaban a él por su rol de empresario exitoso.