¿Está basada en hechos reales la película de ‘El Exorcista’? Este es el caso verídico que inspiró a William Friedkin

La familia atemorizada decidió mudarse, sin embargo, los ataques siniestros continuaban. Los papás de Roland decidieron buscar a todos los expertos posibles, y todos terminaron en un callejón sin salida, incluido un psiquiatra, que no comprendía lo que estaba sucediendo. Finalmente, la familia recibió ayuda del padre Raymond J. Bishop , y ahí es cuando iniciaron los múltiples exorcismos.

En marzo de 1949, los periódicos informaron que un niño de 14 años conocido como “Robbie” o “Roland Doe” estaba poseído por algo siniestro y que los sacerdotes de la localidad, tuvieron que realizarle un exorcismo. El niño, criado en una familia luterana alemana, no era ajeno a las cosas paranormales. Se cuenta que su tía Harriet le regaló para su cumpleaños un tablero de la Ouija, y después que ella falleciera, el niño comenzó a experimentar cosas espeluznantes y anormales en la casa: rasguños en las paredes, ruidos extraños y objetos que cambiaban de lugar por sí solos.

Los detalles sobre la identidad de Roland Hunkeler fueron revelados por el investigador JD Sword y publicados por la revista estadounidense Skeptical Inquirer. La información se hizo pública un año después de la muerte de Ronald Hunkeler, y fue confirmada por su pareja al diario New York Post, quien compartió que pese a tener una vida notable desde un punto de vista científico, vivió aterrorizado el resto de su vida.

Otra cosa que no ocurre es la “X” que apareció en el pecho de Ronald, lo que significa que 10 demonios lo poseían. Los cortes en la piel de Roland que decían las palabras “LOUIS” se cambiaron por “AYÚDAME”. Aunque se omitieron algunas cosas, Blatty mantuvo gran parte de la historia real en la novela. Sorprendentemente, el libro y la película están muy estrechamente relacionados, ya que Blatty también escribió el guión.

Muchas películas de terror rinden homenaje a “El Exorcista”, pero la idea de un exorcismo no siempre le agradó al público. Para mantener en secreto la identidad de Roland y el hecho de que la película se basa en una historia real, Blatty tuvo que cambiar algunas cosas en el libro: Roland se convirtió en una niña de 12 año s en lugar de un niño de 14 años , y su numerosa familia cambió a ser solo una madre soltera. Los arrebatos violentos y la espeluznante voz baja de Roland ocurrieron, pero los ruidos del techo y los giros de cabeza nunca se han confirmado o negado por completo en la historia real.

HAY DOCUMENTALES DE ‘EL EXORCISTA’

Tan pronto como el público se dio cuenta de que “El Exorcista” se basa en una historia real, los realizadores de documentales comenzaron a investigar para encontrar la verdadera historia. Por lo tanto, hay una serie de documentales y otras películas que exploran la historia de Roland Doe con mayor detalle. También vale la pena señalar que la película “Possessed” de 2000 se basa en la historia de Roland Doe. El primer documental que salió sobre el caso fue el documental de 1997 “In the Grip of Evil”, que básicamente es una reconstrucción del caso de Roland Doe.

Otro documental salió en 2010, llamado “The Haunted Boy: The Secret Diary of the Exorcist”. Otro documental de película para televisión sobre Roland Doe salió en 2004 y en realidad entrevista a William Blatty.