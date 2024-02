¿Está grave? Adele ‘cancela’ su residencia en Las Vegas por enfermedad

Los exitosos conciertos de la vocalista Adele en el Caesars Palace tendrán que esperar hasta después de marzo, ya que la propia artista especificó el pasado martes que se encontrará en recuperación por indicaciones de su médico.

Este comunicado fue dado a conocer en la cuenta de Instagram de la cantante, donde comunicó directamente el público que los próximos shows de su residencia musical en Las Vegas serían pospuestos, información que Ticketmaster también corroboró.

Asimismo, la intérprete de ‘No One Like You’ declaró en este comunicado que habría presentado problemas médicos durante un tiempo, mismos que habrían afectado su forma de cantar durante las recientes fechas de las ‘Weekends with Adele’.