Contabilizan 42 mil 143 casos sospechosos de Covid-19 en 2024

CDMX.- Los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) indican que en lo que va del 2024 se han contabilizado 42 mil 143 casos sospechosos por SARS-COV-2.

Del total de los casos contabilizados, 3 mil 570 son positivos por COVID-19 y se han registrado 90 defunciones.

Las entidades que presentan el mayor número de contagios son la Ciudad de México (mil 100 casos), Estado de México (295), Querétaro (261), Puebla (189), Hidalgo (138), Jalisco (159) y Zacatecas (112).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó en diciembre de 2023 a JN.1 como una variante de interés por su propia propagación y remarcó que las vacunas protegen a la población contra el virus.

Especialistas remarcan que es importante estar alerta ante la reinfección, incluso en personas vacunadas, por lo que llaman a la población a reforzarse con la dosis para evitar el contagio y la propagación del virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a la población continuar con todas las medidas preventivas, incluso después de la vacunación.

Entre las medidas en las que insisten están: la higiene constante de las manos, estornudar o toser en el codo, el uso de mascarillas, mantener una distancia de al menos 1 metro de otras personas, mantener los espacios bien ventilados y evitar las aglomeraciones.