Estas famosas compartieron sus historias de aborto, antes del polémico fallo que anula Roe vs. Wade

En una decisión que ha consternado al mundo, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió, este 24 de junio, derogar la histórica sentencia conocida como Roe vs. Wade, lo que elimina el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo el país. A lo largo de los años, varias celebridades han compartido sus testimonios sobre el aborto, justo para condenar las medidas represivas que algunos gobiernos ejercen sobre las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Actrices como Uma Thurman, Alyssa Milano y Ashley Judd, y cantantes como Nicki Minaj, coinciden en que abortar es una decisión difícil, pero también en que son las mujeres las que deben decidir sobre sus cuerpos.

Uma Thurman En un artículo para The Washington Post, publicado en septiembre de 2021, la actriz compartió su propia experiencia de ser embarazada, cuando era adolescente, por un hombre mucho mayor mientras trabajaba en Europa. Entonces, tomó “la decisión más difícil de mi vida” para interrumpir el embarazo. “(Me) causó angustia en ese entonces y eso me entristece incluso ahora, pero fue el camino hacia la vida llena de alegría y amor que he experimentado”, escribió Thurman, quien ahora es madre de tres hijos. “Decidir no mantener ese embarazo temprano me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba ser”. Decidió compartir su historia en respuesta a la restrictiva ley de aborto de Texas, que impide todos los abortos (sin excepción por violación o incesto) después de seis semanas, y que incluso incentiva a las personas a denunciar a quienes sospechen que realizan abortos, al ofrecer una recompensa mínima de 10 mil dólares. “A todas ustedes, a las mujeres y niñas de Texas, temerosas de ser traumatizadas y acosadas por cazarrecompensas depredadores; a todas las mujeres indignadas por el hecho de que el estado les quite los derechos de nuestros cuerpos; y a todas ustedes que son vulnerables y sometidas. No debes sentir vergüenza porque tienes un útero, digo: te veo”, escribió.

Whoopi Goldberg La actriz Whoopi Goldberg también habló sobre su experiencia de aborto adolescente en el programa “The View”, en mayo pasado. “Descubrí que estaba embarazada cuando tenía catorce años. No tuve un período. No hablé con nadie. Entré en pánico. Me senté en baños calientes. Bebí estos extraños brebajes de los que me hablaron las chicas, algo así como Johnny Walker Red con un poco de Clorox, alcohol, bicarbonato de sodio (que probablemente me salvó el estómago) y una especie de crema. Lo mezclé todo. Enfermé gravemente. En ese momento tenía más miedo de tener que explicarle a alguien lo que estaba mal que de ir al parque con un gancho, que es lo que hice”. “Tomar la decisión de abortar no es fácil. No es algo que sólo hagas y ya, es una decisión difícil y terrible”, expresó en el programa.

Alyssa Milano La actriz reveló que eligió tener dos abortos hace más de 25 años, en un episodio de su podcast, “Alyssa Milano: Sorry Not Sorry”. Milano compartió su experiencia personal con el aborto, que dice que sucedió dos veces en 1993, con meses de diferencia, cuando tenía poco más de 20 años. “En ese momento supe que no estaba preparada para ser madre, así que decidí abortar”, dijo Milano. “Elegí. Fue mi elección. Y fue absolutamente la elección correcta para mí”. “No fue una decisión sencilla”, continuó. “No era algo que quería, pero era algo que necesitaba, como lo es la mayoría de los servicios de salud”. La actriz, que ahora tiene dos hijos, no solo se ha pronunciado sobre las leyes de aborto restrictivas que fueron aprobadas recientemente por los legisladores, sino que también ha luchado contra los proyectos de ley llamando a las mujeres a la huelga sexual.

Mila Jojovich En mayo de 2019 la actriz compartió su historia en Instagram, como respuesta al proyecto de ley de Georgia. “No me gusta ponerme política”, escribió, al referirse al aborto de “emergencia” que tuvo en 2017. “Entré en trabajo de parto prematuro y tenía que estar despierta durante todo el procedimiento. Fue una de las experiencias más horribles por las que he pasado. Todavía tengo pesadillas al respecto. Estaba sola e indefensa. Cuando pienso sobre el hecho de que las mujeres podrían tener que enfrentarse a abortos en peores condiciones que yo, debido a las nuevas leyes, se me revuelve el estómago”. “El aborto es una pesadilla en su mejor momento. Ninguna mujer quiere pasar por eso. Pero tenemos que luchar para asegurarnos de que nuestros derechos se preserven para obtener un aborto seguro si es necesario”, dijo. “Nunca quise hablar de esta experiencia. Pero no puedo quedarme callada cuando hay tanto en juego”, expresó la protagonista de “Resident Evil”, quien añadió que este evento le causó una fuerte depresión, pero que sacó fuerzas por sus dos hijas. Ahora tiene otra bebé con su esposo, el director Paul W. S. Anderson.

Ashley Judd En la cumbre Mujeres en el Mundo de 2019, la actriz reveló que una de sus tres violaciones resultó en concepción y que estaba agradecida de haber tenido la opción de interrumpir ese embarazo. “Estoy muy agradecida de haber podido acceder a un aborto seguro y legal. Porque el violador, que es de Kentucky, como yo, aunque yo residía en Tennessee, tiene derechos de paternidad en Kentucky y Tennessee. Hubiera tenido que compartir la paternidad con mi violador”, dijo. “Tener acceso seguro al aborto era personalmente importante para mí y, como he dicho antes, la democracia comienza con nuestra piel”, señaló en su intervención.

Laura Prepon La estrella de “Orange Is the New Black” reveló que ella y su esposo, Ben Foster, decidieron poner fin a su segundo embarazo juntos (un año después de darle la bienvenida a su hija Ella), después de descubrir que el cerebro y los huesos del feto no se estaban desarrollados, y que continuar con el embarazo la pondría en riesgo. La recuperación de Prepon, física y mentalmente, tomó un tiempo, pero con el apoyo de amigos y su esposo, concibió nuevamente y dio la bienvenida a un bebé en 2020. “Puso en perspectiva la bendición que es tener un hijo sano”, expresó.

