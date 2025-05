La CNTE se manifestará el 17 de mayo en estaciones del Metro de CDMX

Los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que las respuestas a sus demandas por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no tienen fondo, por lo que no solucionan las exigencias de su pliego petitorio.

‘Las declaraciones que han hecho sobre el congelamiento de la edad para la jubilación, el fondo de pensiones para el bienestar, las vacaciones que también anunciaron el día de ayer y el aumento del 9% no son suficientes. En la asamblea nacional representativa que terminó en la madrugada de hoy, se analizaron las respuestas que nos hicieron llegar desde el gobierno federal. Unas respuestas que no tienen nada de fondo, que no tienen soluciones a nuestras demandas de la abrogación de la ley del ISSSTE y de la reforma educativa’, dijo Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de la CNTE.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia CNTE paro nacional: se planta en el Zócalo