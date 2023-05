“Sara representa justo eso la raíz, la familia, la contención” dijo al describir a su personaje.

Por su parte Erik explicó el conflicto del jugador al que da vida en el filme. “Nico, es el ejemplo de alguien que está soñando lo que no tiene o lo que no quiere o lo que no logró por decisiones o circunstancias que le pasaron y vive como una realidad alterna en una depresión y siempre queriendo lo que no tiene”, dijo.

De Regil da Vida a ‘Sofi’ quien es la esposa de ‘Nico’ en esa realidad alterna en donde ellos tienen todo: fama, dinero y riquezas pero no amor.

“A Sofi la defino como una mujer muy egocéntrica y narcisista que sólo piensa en ella, y en sus redes”, dijo entre risas la actriz al recordar su personaje.