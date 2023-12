Ethan Hawke dirige a su hija Maya Hawke en nueva película que llega a streaming

¿Y qué te llevó a decidirte por la actuación? ¿Cómo recuerdas aquellos primeros tiempos de ‘El Club de los Poetas Muertos’ (Dead Poet Society)? Los niños quieren ser actores porque piensan que es divertido tener tanta atención, pero yo no puse demasiada aspiración por ese lado, en mi niñez. Era simplemente algo que me gustaba y parecía tener aptitudes. Pero ‘El Club de los Poetas Muertos fue como una tormenta en mi vida, por pura suerte. Tenía 17 o 18 años y estaba trabajando a la par de un verdadero genio como Robin Williams. Conocí lo que es el buen cine desde muy joven. Y el éxito de esa película me mostró el poder del arte. Todavía es algo que me impresiona, porque la filmamos en el año 1988 y al día de hoy se me acercan a comentarla personas que ni siquiera habían nacido 15 o 20 años atrás. Son momentos muy difíciles de olvidar y es algo que llegó como un soplido y cambió mi vida como el mejor jaque mate de ajedrez.

¿En un principio, no llegaste a dudar que no ibas a poder conseguir trabajo como actor? Para decirte la verdad, yo no era para nada feliz en la Universidad. Y en ese entonces, había escuchado que estaban haciendo pruebas de casting para una película donde necesitaban siete jóvenes. Me acuerdo que llamé a mi hermana y le dije que dejaba los estudios, porque había siete roles diferentes y si no conseguía al menos uno, ya no iba a dedicarme a la actuación. Sabía que estaba en el lugar incorrecto, era infeliz, la universidad no era buena para mí. Y quería ir a Nueva York, sabiendo que si conseguía trabajo como actor, el universo estaba diciéndome que debería ser actor. Y si no lo lograba, el universo me decía que debería enlistarme en la marina. Pero conseguí el trabajo y me alegra haberlo buscado. Me acuerdo que tomé un autobús de Pittsburgh a Nueva York, con muchísimo miedo. Mi madre estaba en un mar de lágrimas, pero yo sabía que no podía quedarme en casa.

¿Cuáles eran tus ambiciones en aquel entonces? ¿A los 18 años? Solo quería gustarle a las mujeres. Era lo único que me preocupaba. Quería ser como Jack Nicholson algún día y otro día no sabía lo que quería realmente. Pero después de la experiencia de ‘El Club de los Poetas Muertos’ supe lo que significa desaparecer en un personaje. Es lo que tantos actores celebran para justificar su personalidad. Y la ironía es que hay una total ausencia de personalidad cuando una actuación sale bien. Ni siquiera me acuerdo como salió algo cuando la actuación resultó buena. Yo suelo sentir que si pienso que una escena salió mal, tengo razón, porque el problema surge cuando me juzgo demasiado. La actuación es buena cuando no piensas en la actuación, cuando le prestas más atención al otro actor, a la historia y lo que sientas dentro de esa metáfora, donde el ego se disuelve por completo. Y sí, es un milagro. Es un milagro que se persigue por años y yo siento que tuve la suficiente suerte de haberlo conseguido 30 años atrás.

¿La fama nunca fue una búsqueda de sobrevivencia en el fabuloso mundo de Hollywood? Yo siempre sospeché de la fama. La mayoría de las personas exitosas que conocí en este mundo son las personas con menos éxito como seres humanos. Y por eso siempre tuve miedo de darle demasiado crédito a la fama. Es por eso que también traté de escribir o quise dirigir cuando tenía 20 o 30 años. Sentí que necesitaba algún otro conocimiento, porque la actuación es una elección de vida con demasiados desafíos. Uno es tan buen actor como las oportunidades que se presentan, donde se necesita demasiada suerte para crear buenas oportunidades. Si alguien no escribe el guion que te guste o nadie te ofrece un trabajo, no te llega ninguna oportunidad para contribuir. Y uno tiene que buscar la forma donde pueda sostener el sentido de vida, sin esperar que otras personas te den permiso. Es por eso que siempre traté de hacer algo más, porque tenía miedo que me quitaran el dulce que había conseguido.