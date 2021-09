‘Express’, cortometraje de saltillense es finalista en el Roma Short Film Festival 2021

“Uno de mis más grandes sueños desde pequeño fue llevar mi arte y a mis personajes a la pantalla grande, y he trabajado en poder hacerlo realidad. He hecho ya varios cortometrajes, este es el tercero y el primero que mando a festivales. ‘Express’ fue hecho en realidad para una clase, pero quería sacarle el mayor provecho posible y poco a poco fue saliendo la idea, lo interesante de este proyecto es que la producción y la postproducción se hizo en dos días solamente, fue algo muy padre y un reto como ilustrador”, comentó Alex en entrevista con VANGUARDIA.

Eddie Levy es un joven que quiere compartir su trabajo con el mundo, sin embargo, le da miedo mostrarse tal cual es. Pero todo cambia cuando llega Marcus J. Baker, uno de los escritores más grandes del mundo, quien visita su ciudad en busca de nuevo talento, ¿será el momento de Eddy para brillar? Esa es la premisa de “Express”, el tercer cortometraje animado de Alex Carrillo, el talentoso saltillense que desde hace algunos meses se ha convertido en una estrella de la ilustración desde el lanzamiento de su libro para colorear “Faces a coloring book by Alex Carrillo”, un best seller en Amazon.

“No me lo podía creer. Este cortometraje estaba terminado a principios de 2021, lo tenía guardado porque quería enviarlo a algunos festivales, al primero que lo envié fue al Digital Short Film Fest Powered by Adobe y Talent Network, y fue seleccionado e incluso ganó el tercer lugar. Después, lo mandé al Roma Short Film Festival, y pasó la primera etapa que era muy técnica, así que no le di mucha importancia. Pero cuando vi que fue seleccionado para ser parte del festival en la sección de animación, fue una sorpresa por completo. Estoy tratando de procesar todo”, aseguró Alex, quien además incluyó en el cortometraje animado talento cien por ciento saltillense, como Sergio Luis Aguirre Tellez, Daniel Velázquez y Pablo Lerma.

“Después del lanzamiento de mi primer libro para colorear, salió una convocatoria abierta para todo público en busca de obras para el Museo de Walt Disney en San Francisco, era una exposición virtual que buscaba hacerle un tributo a todo lo que le gustaba a Walt Disney. Una de esas cosas era esta popular atracción llamada ‘It’s a Small World’, y curiosamente cumplía 55 años en 2020, incluso tenía un mensaje que hablaba de inclusión y armonía, entonces me aventé una ilustración con 55 personajes de 55 diferentes culturas, sin faltarles al respeto y honrando a cada una de ellas. Y para mi sorpresa quedé seleccionado, siempre he sido fan de Disney y ahora verlo que es parte de su museo es un gran reconocimiento”, comentó el ilustrador.

Independientemente de que sea ganador o no, el cortometraje animado y el gran talento de Alex Carrillo siguen siendo reconocidos a nivel mundial, y aunque aún no sabe cuándo podremos ver “Express”, ya está trabajando en nuevos proyectos. “Yo espero que a finales de año, ya sea finales de noviembre o principios de diciembre, pero es 99 por ciento seguro que va a salir, estoy obviamente consiguiendo la plataforma, la más conveniente que he visto es Filminlatino, pero estoy trabajando en ello porque lo metí a otros festivales. Ahorita estoy trabajando en un nuevo cortometraje, es mi tesis por así decirlo y con el que me voy a graduar en junio de 2022, así que además de ‘Express’ se viene otra gran sorpresa aunque aún es secreto”, puntualizó el coahuilense.

“Express” tiene mucho que ver con Alex, pues al igual que él es un joven que está en busca de sus sueños, los cuales poco a poco va logrando al perder el miedo. Las ilustraciones de Alex ilustraciones han tenido gran impacto en las redes sociales, una ilustración que hizo en enero de 2020 sobre Kobe Bryant se convirtió en todo un éxito. Su libro ha llegado a muchas partes de México y Estados Unidos, de hecho, Carrilo ya tuvo su propia campaña para una famosa marca de cuadernos.