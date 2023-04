Fallecimiento de Julián Figueroa: ¿Persigue la tragedia a la familia de Joan Sebastian?

SU MÁNAGER Y PADRASTRO

La costarricense, a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, agradeció las muestras de cariño que ha recibido en estos momentos tan difíciles y aunque, aseguró, que quisiera responder a quienes han intentado comunicarse con ella, también explicó que el dolor es tan grande que le ha arrebatado las fuerzas para poder hacerlo.

Quien sí accedió a hablar con los medios fue su esposo, Marco Chacón en un breve encuentro con los medios reveló que todavía no puede creer la noticia y se encuentra devastado: “No me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan pero no me fluyen las palabras”, dijo a su llegada a México para el programa ‘Hoy’.