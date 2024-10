Famosos que asistieron al GP de México: desde Bizarrap hasta Brad Pitt

La Fórmula 1 no sólo es un evento de alto rendimiento deportivo, sino también un espectáculo que atrae a personalidades del mundo de la música, el cine y el entretenimiento en general. Este fin de semana, el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez brilló tanto por el rugir de los motores como por la presencia de reconocidas celebridades , quienes disfrutaron de la adrenalina de este Campeonato Mundial de la F1 en la Ciudad de México.

Brad Pitt

La presencia del famoso actor estadounidense y ganador del Oscar, Brad Pitt, fue uno de los momentos más destacados del evento. Con una trayectoria cinematográfica que incluye éxitos como Fight Club y Once Upon a Time in Hollywood, Pitt sigue siendo un ícono de Hollywood. Su aparición en el GP de México generó gran expectativa entre los asistentes, quienes aprovecharon para fotografiar al actor en un contexto completamente distinto al de las alfombras rojas.

Kenia Os

La cantante, compositora e influencer mexicana Kenia Os fue otra de las personalidades que disfrutó del evento. Conocida por su ascenso en redes sociales, principalmente TikTok, y su carrera musical, Kenia Os ha conquistado al público joven de México y América Latina. Su estilo y carisma la han convertido en una figura popular, y su asistencia al GP demostró que está a la altura de otros grandes nombres del espectáculo.

Karime Pindter

Exfinalista de La Casa de los Famosos y estrella de Acapulco Shore, Karime Pindter se ha hecho un nombre en el mundo de la televisión de reality en México. Su actitud extrovertida y sus opiniones controversiales le han dado gran notoriedad. En el GP, Pindter demostró su apoyo a la F1 con entusiasmo, mezclándose entre otros asistentes famosos.