¿Fanático de Mariah Carey? La cantante lanza ‘menú navideño’ en McDonald’s

“Mariah acompaña a la Navidad como la catsup a las papas fritas, por lo que no podríamos pensar en un mejor socio que nos ayude a celebrar esta próxima temporada”, dijo Jennifer Healan, vicepresidenta de marketing, contenido de marca y participación de Estados Unidos de McDonald’s en Estados Unidos. “Al igual que McDonald’s sirve a la gente con sus pedidos favoritos, la música de Mariah nos conecta a todos durante esta época del año. Estamos muy emocionados de formar un equipo para traer aún más alegría navideña a nuestros fanáticos”.

Carey está lista para conquistar la época navideña una vez más con su éxito “All I Want For Christmas Is You”, un clásico que ya alcanzó el número 1 en la lista de canciones Billboard Hot 100 en diciembre pasado. La canción, lanzada por primera vez en 1994, es el mayor éxito navideño en los 62 años de historia de la lista.