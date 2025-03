¿Quién es el poderoso ejecutivo de Televisa que habría despedido a Lolita Ayala tras 29 años al aire?

A pesar de las especulaciones, la comunicadora aseguró que Emilio Azcárraga Jean, presidente de la empresa, no fue el responsable directo de su salida.

En una entrevista para el pódcast Sensibles & Chingonas, Lolita Ayala reveló que su despido estuvo motivado por una estrategia de renovación de imagen dentro de Televisa, donde se buscaban rostros más jóvenes. Sin embargo, la periodista afirmó que el argumento le resultó sorprendente y decepcionante.

“Yo sabía que venían cambios, pero nunca me imaginé que el motivo de mi despido fuera mi edad. No entendía por qué no podía seguir en pantalla si el público ya estaba acostumbrado a verme”, compartió Ayala.

LA FIGURA DETRÁS DE SU DESPIDO

Aunque Lolita Ayala evitó mencionar nombres, afirmó que su salida fue decidida por un alto ejecutivo dentro de Televisa. “No fue Emilio Azcárraga Jean, sino su segundo al mando, que hace lo que quiere. No voy a decir su nombre, pero me cayó gordo”, aseguró.

Esta declaración ha llevado a muchos seguidores de la periodista a especular sobre la identidad de dicho ejecutivo, señalando a José Bastón, también conocido como Pepe Bastón, quien ocupó altos cargos dentro de Televisa, incluyendo la presidencia de Televisión y Contenidos.

¿QUIÉN ES JOSÉ “PEPE” BASTÓN?

José Bastón trabajó en Televisa por más de tres décadas, desempeñándose en diversas posiciones estratégicas hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos de la televisora. Durante su gestión, fue clave en la modernización de la empresa y en la expansión de su contenido a nivel internacional.

Sin embargo, también fue visto como el responsable de varios cambios drásticos en la programación, incluyendo la salida de rostros icónicos del periodismo televisivo, como Joaquín López-Dóriga y la propia Lolita Ayala.

UN DESPIDO QUE SORPRENDIÓ AL PÚBLICO

A pesar de los cambios estructurales en Televisa, la salida de Lolita Ayala generó gran indignación entre el público, ya que su noticiero era considerado un referente del periodismo serio y con responsabilidad social.

Su despedida marcó el fin de una era en la televisión mexicana y dejó un vacío en los corazones de sus televidentes, quienes aún recuerdan con cariño su inconfundible estilo y su icónica rosa en el escritorio.

LA NUEVA VIDA DE LOLITA AYALA

Tras su salida de Televisa, Lolita Ayala se reinventó como empresaria, lanzando su propia línea de productos con causa social. Su marca incluye camisetas y otros artículos, cuyos ingresos ayudan a financiar su fundación humanitaria, que apoya a personas en situación vulnerable.

Aunque ya no está en la televisión, su legado como una de las periodistas más icónicas de México sigue intacto, y su presencia en redes sociales ha permitido que una nueva generación de seguidores la descubra y valore su trabajo.

¿Sabías que Lolita Ayala protagonizó un blooper viral donde se le “atoró” la voz en plena transmisión en vivo? Su profesionalismo para manejar la situación la hizo aún más querida por el público y generó memes que perduran hasta hoy.

La salida de Lolita Ayala de Televisa fue un capítulo sorpresivo en la historia del periodismo mexicano, pero su legado sigue vigente. Mientras el debate sobre quién tomó la decisión de despedirla continúa, el público sigue recordando con admiración a una de las figuras más icónicas de la televisión en México.