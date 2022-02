Farruko renuncia al reggaetón, pide perdón y se vuelve predicador, ¿qué decían sus canciones?

Todo inició hace un par de semanas, cuando el rapero sorprendió a sus fanáticos luego de su presentación en el FTX Arena de Miami en Estados Unidos , cuando comenzó a hablar de Dios y se negó a cantar una de sus canciones más populares. Empezó a sonar la pista de “Pepas” , Farruko no cantó la canción y pidió perdón por la letra, dejando atónitos a los asistentes.

“No me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, se le escucha decir en uno de los videos que circulan por la red.