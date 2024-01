Fija Valentino Lanús postura contra las vacunas, su hija pudo fallecer por ponérsela

El actor de 48 años recomendó en entrevista con Univisión que no se vacunen a los niños, pues no les están poniendo “vacunas reales”.

Uno de los galanes más queridos entre el público mexicano por su época de éxitos en los 2000 fue Valentino Lanús , quien dio un giro a su vida cambiando no sólo de profesión sino de estilo de vida. Con su regreso a las pantallas de la mano de Televisa , el histrión aprovechó la oportunidad para contar la amarga experiencia que vivió con la salud de su hija por permitir que la vacunaran.

¿QUÉ LE PASÓ VALENTINO LANÚS?

Reveló recientemente que libró con éxito una lucha contra el cáncer. Pide que no se vacune a los niños, pues su hija casi se muere tras ser vacunada con una dosis correspondiente a los menores, así lo contó.

”Tuvo unas dosis de vacunas con unas reacciones terribles, como a todo mundo le está pasando; y sí, estuvimos muy cerca de perderla, de ese tamaño, por eso hago tanto hincapié, quiero avisarles a todos que tengan mucho cuidado con ese tema por favor, si a mí me lo hubieran avisado no hubiera accedido”, aseguró. Cuando se le cuestionó sobre su creencia en el efecto de las vacunas, el actor respondió: “Las vacunas son extraordinarias, como esencia son extraordinarias, pero esto que están poniendo no son vacunas, discúlpenme”, dijo.

Relató que tras la preocupante experiencia de su hija, se puso a investigar sobre el daño que dice, causa a la población lo que se les coloca “como vacunas”.

“De ahí empezamos a investigar y nos enteramos de todos los daños que sufre la población del mundo por estas invasiones”.