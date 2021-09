Forza Diablo: Esparciendo la semilla del death metal

Luego de cinco años de habernos entregado The collapse of the temple of God , cambios en su alienación y mayor experiencia en los escenarios, Paco Ordog (voz y guitarra), Paola R. (bajo) y Ubaldo Pagan Hate (batería) regresan con ocho contundentes temas para demostrarnos que las contemplaciones no son parte de su repertorio.

Death metal directo lleno de riffs y redobles como nos muestra su corte promocional, el cual ya cuenta con su respectivo lyric video, The leader of the deserters speaks the unholy word, es un buena muestra, más no la generalidad de lo que Daemonicus nos ofrece a lo largo de sus 30 minutos.

Temas como el primer corte Manifestation throughout flesh and spirit of a man o Hypocrisy through your filthy mouth, primer corte que se diera a conocer mucho antes de la publicación del disco son también otra cara de la moneda en está segunda producción de larga duración y cuarta en la discografía de la banda, quien recientemente estrenaron algunos de estos temas en el Foro Amapola, como parte de su participación dentro del evento tributo a Burzum.

Y es que además de generar material discográfico, son precisamente las presentaciones en vivo un parte fundamental dentro de los objetivos establecidos de la banda para que esta funcione y se mantenga, una forma de trabajar que debería adoptar cualquier banda en pro de su continuidad, sea esta por mero esparcimiento o un proyecto a largo plazo.

La cita para deleitarse con la presentación oficial de Daemonicus es este próximo sábado 2 de octubre en el bar Confesionario a partir de las 9:00 PM, en donde Forza Diablo estará acompañada por las bandas Riot Disaster y Abismall; el cover es dan solo $30.+18ID.

Mientras te puedes ir familiarizando con Daemonicus y el resto de la discografía de Forza Diablo vía plataformas digitales como www.forzadiablo.bandcamp.com o Spotify o si ya te hiciste del disco físico pues que mejor.

