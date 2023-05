Fotografía, música e inteligencia artificial se unirán en concierto en el Museo del Desierto

El concierto multimedia contará con la interpretación de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC) de dos obras: “Las Cuatro Estaciones” de Antonio Vivaldi y la pieza titular “Tormenta de luz” , que se estrenará en este ocasión y que fue realizada ex profeso para el espectáculo por el maestro Obed Cortés , quien también es timbalista del conjunto.

Improvisación algorítmica

La experimentación comenzará después con la “Tormenta de Luz”, que está diseñada para permitir la improvisación. Si bien la partitura marca pautas tradicionales –en las que Prometeo Murillo, Gerente General de la OFDC, destacó para VANGUARDIA el uso de percusiones con una vibra tribal–, cuenta con momentos en los que humano y máquina trabajaran en conjunto y a través de la retroalimentación para generar nuevos paisajes y sonidos.

TE PUEDE INTERESAR: Con canto cardenche y los versos de Chinoy se despide la Feria Internacional del Libro Coahuila 2023

“El paisaje que va a haber en la segunda parte va a ser totalmente diferente, cada cierto tiempo cambia y no sabemos qué va a suceder, va a ser una experiencia única que no se ha visto”, explicó en rueda de prensa el fotógrafo conceptual, quien recalcó que hasta la fecha no se ha realizado un espectáculo que utilice inteligencia artificial en vivo como lo harán la próxima semana.