Freddie Mercury, el show debe continuar

En aquella ocasión interpretaron una versión abreviada de “Rapsodia Bohemia” e incluyeron varios de sus éxitos: “Radio Ga Ga” , “Hammer To Fall” , “Crazy Little Thing Called Love” , y, para el final, dos grandes himnos: “We Will Rock You” y “We Are The Champions” .

Era el 24 de noviembre de 1991 cuando, a los 45 años, Freddie murió. Apenas un día antes había anunciado que tenía sida. El mundo quedó conmocionado, pero ese día nació la leyenda.

El niño que llegó a Londres proveniente de Bombay consiguió lo que una vez soñó, forjar una leyenda de la música de todos los tiempos, que hoy sigue vigente, porque si algo demostró Freddie Mercury es que el show debe continuar.

Legado musical y humanitario

Freddie Mercury es autor de temas inolvidables y apoteósicos, como “Rapsodia Bohemia”, un tema que al principio su compañía discográfica no quería lanzar porque duraba cerca de 6 minutos y la consideraban una canción demasiado larga. Aparte de que se trataba de la producción más cara por las voces que hubo que volver a remezclar, porque entonces no había los avances técnicos con los que se cuenta hoy. De hecho muchos medios relatan que Freddie, le pasó el sencillo a su amigo Kenny, quien trabajaba en una estación de radio. Él lo puso 14 veces en dos días y fue tal la aceptación que consiguió que la compañía no tuvo más remedio que lanzarlo con esa duración. “Rapsodia Bohemia” estuvo nueve semanas en el número uno en Inglaterra. En Estados Unidos no fue número 1, pero sí consiguió Disco de Oro, luego de Platino, estaba en el álbum Una noche en la Ópera, el homenaje de Queen a sus queridísimos hermanos Marx.

Otras importantes canciones que son producto de la autoría de Mercury son “We Are The Champions”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Bicycle Race”, “Somebody to Love”, “Another One Bite The Dust” y “The Show Must Go On”.