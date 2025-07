¡Talento desde Coahuila! Invita Markin López a celebrar los 20 años de ‘Vecinos’ con capítulo especial

Como parte de los premios que le ha dejado darle vida a ‘Rocko’, Markin forma parte del elenco estelar de Los López Pérez, quienes ahora no sólo son ricos, sino que tienen su propio spin-off, exclusivo para la audiencia de VIX Premium.

“He tenido la fortuna de que la gente me acepte con el personaje. No fue fácil; llegué a un grupo de actores ... es difícil”, expresó el coahuilense.

“Creo que la comedia es muy riesgosa: o la recibes muy bien y te atrapa, o la puedes rechazar desde un principio. Vecinos tuvo la fortuna de ser querido. Los escritores tienen una gran labor y los personajes enfrentan problemáticas; no esperas una evolución, sino esas reacciones que ya conoces. Creo que eso es lo que hace valioso al show: para la gente es más fácil conectar con eso ”.

¿QUÉ PASA CON LOS LÓPEZ PÉREZ EN EL ANIVERSARIO?

“Formar parte... estamos ahí con un capítulo muy bonito. El crecimiento que ha tenido esta familia, con este spin-off... ya grabamos la segunda temporada, y ahí va Rocko afianzándose en ese edificio”.

¿CÓMO HA SIDO LA EXPERIENCIA DEL SPIN-OFF Y SU ÉXITO?

“Sorprendente. Porque, si bien sabíamos que los personajes le gustan a la gente, no sabíamos cómo iban a recibir esta nueva etapa. Los números que nos empezó a entregar VIX eran abrumadores, no había manera de no hacer nada. Así fue como nos pidieron la segunda temporada. Creo que es resultado del amalgamamiento de la familia López Pérez. La gente lo recibió muy bien: hicimos 15 episodios, y luego otros 15. Creemos que esta segunda temporada será aún más divertida”.