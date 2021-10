‘Gomita’ es golpeada por su padre... denuncia violencia familiar (video)

‘Amigos acabo de pasar lo más culero que siempre me ha pasado y que llevo mucho tiempo guardando. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Me arrancó extensiones’, expresó.

‘Traigo esto hinchado (la barbilla) y la quijada me duele. Me aventó unos golpes en la cara’, agregó entre lágrimas.

Tras los golpes que recibió por parte de su papá, decidió ir ante las autoridades para tramitar una orden de restricción ya que nunca más se volvería a callar sobre las agresiones.

“Y hoy, amigas, puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre”, dijo Gomita.