Green Day ‘vuelve a la vida’ con su nuevo sencillo ‘The American Dream Is Killing Me’

A pesar de que el sonido de esta banda cambia para esta nueva producción, su espíritu de rebeldía continúa, ahora criticando el American way of life, que se ha vuelto insostenible a la actualidad. Así mismo, en el coro de este sencillo enuncia “We are not home” haciendo alusión a los cambios que han afligido a la sociedad estadounidense con respecto a la crisis de la vivienda y los nuevos medios de difusión y entretenimiento.

¿CUÁNDO SALDRÁ “SAVIORS”?

Si bien, no se ha establecido una fecha específica para el lanzamiento del álbum, se especula que pueda salir a principios del siguiente año. Este proyecto contará con 15 canciones originales, de los cuales también se ha filtrado la canción Look Ma, No Brains!, tocada por la banda en un show en Las Vegas.