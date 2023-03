Hace historia Angela Bassett con nominación al Oscar por interpretar a la Reina Ramonda

Ya había sido nominada al Oscar antes, en el año 1994, por ‘What Love Got To Do With It’ cuando Holly Hunter ganó con ‘The Piano’, enfrentando otras grandes como Emma Thompson y Debra Winger. Este año tampoco es fácil. Entre las otras nominadas como Mejor Actriz de Reparto están las dos actrices de las 11 nominaciones de ‘Everything Everywhere All At One’ Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu o incluso Hong Chau, detrás del rol de la gran amiga de Brendan Fraser en ‘The Whale’, además de Kerry Condon como la hermana de Colin Farrell en ‘The Banshees of Inisherin’. Históricamente tampoco la favorece llegar con una superproducción de efectos especiales como ‘Black Panther Wakanda Forever’, porque ninguna actriz de Marvel había ganado antes un premio así. Pero el nombre de Angela Bassett sigue siendo una de las favoritas para el próximo Oscar como Mejor Actriz Secundaria. ¿Qué significaría recibir un Premio Oscar para Ángela Bassett? Ay, no nos adelantemos tanto. (Ganar el Oscar) Estoy segura que sería uno de los mejores sentimientos de toda mi vida. Pero disfrutemos este momento. Mi corazón recién está empezando a later con normalidad. Cuando empiezo a pensar en eso... sería increíble. Yo tambien estoy satisfecha con que hayan apreciado mi actuación. Nunca quise jugar a lo segura y también quiero celebrar la industria del cine en nuestra economía, esperando que la gente siga yendo al cine, siempre. Es una oportunidad para volver a reunirnos con gente, otra vez. Es un buen momento para ser adultos y disfrutar que podemos salir de nuestras casas sin los miedos de una pandemia.

ALGO DE ANGELA EN RAMONDA Este año también estuvo detrás de la voz del documental de la NASA ‘Good Night Oppy’ ¿Le sorprendió que no hayan nominado al Oscar ese documental? Bueno, el documental ganó más de diez premios y trata sobre la nave a Marte. La NASA está a unas cuadras de mi casa, son como vecinos para mí. Por eso acepté la propuesta de prestar mi voz a los científicos de la NASA, para poder aprender también en el proceso. ¿Y detrás del rol de la Reina de Wakanda, hay algo de Angela Bassett? Totalmente. Creo que ella tiene todo lo que soy yo. Supongo que llevé a Wakanda la trayectoria de mi vida, mi carrera y mi familia, como la madre de adolescentes que los ayuda a navegar sus propias vidas, tratando de tener su propia forma de pensar, siendo críticos y fuertes individuos con una fuerte voz. Es muy fácil identificarme con Ramonda. Como madre yo también siento que a veces tengo que dar un paso atrás para dejar que ellos reconozcan que son diferentes, que todos tenemos varias perspectivas. Las madres siempre queremos lo absolutamente mejor para nuestros hijos y a veces nos damos cuenta que tampoco lo implementamos de la mejor manera. Por eso digo que pude llevar bastante de mi pasión como Ángela, la pasión que en mi vida real tengo para mí comunidad, para la gente de color y en especial las mujeres. Y al reconocer que Ramonda (la Reina de Wakanda) no es tan diferente a mí, fue muy fácil compartir lo que tenemos en común.

RECUERDO Habiendo nacido en Nueva York, el 16 de Agosto de 1958, Angela Evelyn Bassett en realidad se crió en Carolina Del Norte, con la madre, cuando ella se divorció del padre (que nunca volvió a ver hasta que falleció la abuela). Los gustos por el mundo del espectáculo, surgieron al leer poemas o escuchar la música de Michael Jackson. Recién después de graduarse de la Universidad de Yale, Angela obtuvo una maestría de Bellas Artes en la Escuela de Arte Dramático de Yale, siendo la única en su familia que tiene estudios universitarios. Ahí también se puso de novia con el esposo Courtney Vance. Con el tiempo, después llegaron los primeros trabajos esporádicos en teatro o televisión, hasta que se mudó definitivamente a Los Angeles, para conseguir las oportunidades de filmar ‘Boys N The Hood’ y ‘Malcolm X’, con Spike Lee. Y por supuesto, la mayor gloria de la fama llegó con la primera nominación al Oscar por ‘What God Got To Do With It’ donde tuvo la oportunidad de contar la vida de la cantante Tina Turner. ¿Hubiera sido diferente haber ganado aquella primera nominación al Oscar, en 1994, por ‘What Love Got To Do With It’? Yo soy una persona muy agradecida. Pasaron 30 años desde (la primera nominación al Oscar de) ‘What Love Got To Do With It’. Y pude disfrutar una larga y muy buena carrera, donde también tuve altibajos y cosas así. Después de aquella película estuve sin trabajo 18 meses, pero tuve que seguir conservando el mismo interés de siempre, para estar disponible cuando llegara la oportunidad correcta, tratando de encontrar otros caminos de expresión, para satisfacer el alma. ¿Si pudiera volver en el tiempo, qué le diría hoy a la misma Angela Bassett que perdió aquella primera nominación al Oscar en 1994? Ni siquiera viví lo mismo que estoy viviendo hoy... pero le diría lo mismo que yo me dije “Sigue ahí, levántate y ve a trabajar mañana, porque cuando la gente se enamora de ti y te premia, lo hace cuando tú trabajas bien.”

¿Cómo recuerda hoy, con otra nominación, aquel primer personaje que interpretó como actriz? ¿Mi primera película? Creo que era la reportera número tres. Y en mi resume yo le agregué un nombre, porque ni siquiera lo tenía. Cuando fui a verla al cine, incluso me perdí de ver mi parte por haber ido al baño. Era una película de muy bajo presupuesto pero al menos ahí no moría (risas). Yo siempre pienso que tampoco importa que tan importante sea un personaje. Hay que agradecer cada oportunidad, ser consistente y profesional, ser cordial, generoso, respetuoso del resto del equipo de filmación. Llegar siempre en hora. Cada vez que acepté un trabajo, nunca supe el resultado que iba a tener pero lo importante es crecer, buscar un lugar en el mundo, aprendiendo que la vida tiene que ver con las opciones que nosotros elegimos. LLEGA A LOS CORAZONES En el rol de la Reina Ramonda, Angela Bassett llegó a los corazones de los espectadores, con la historia de una madre que sufre el duelo de la pérdida de su hijo, con la realidad detrás del verdadero fallecimiento de Chadwick Boseman. Y en un mundo como Marvel donde los superhéroes no suelen morir, ella también sigue el mismo camino... Perdón para quienes no la vieron, pero es la gran razón por la que ganó el Oscar, la gran razón por la cual podemos hablar del tema.

Su personaje enterró al esposo, al hijo y hasta cierto punto su propia corona ¿Se inspiró en alguna otra poderosa mujer, al momento de interpretar a la Reina Ramonda? Es interesante, porque durante el tiempo de preparación me la pasaba viendo en Youtube mujeres africanas como la esposa de Mandela y Michele Obama. Con solo escucharlas sentí la sabiduría, la fuerza y el amor. Eso me ayudó mucho. Fue interesante observar y tratar de incorporar algo de aquel espíritu en el personaje y la historia. Chadwick Boseman también había ganado el Oscar como Mejor Actor en la primera versión de Black Panther ¿Cómo lo recuerda hoy? Lo adoraba, lo amaba como un hermano. Siempre fue una luz de inspiración y un líder también en el estudio de filmación con su tranquila forma de ser, con un talento inmenso. Lo extrañamos mucho. Pero él sigue estando con todos nosotros, con su propio espíritu, incluso ahora.

¿Cómo fue tener que volver con una segunda filmación de Black Panther, sabiendo que el protagonista Chadwick Boseman había muerto como en la ficción? Fue bastante agridulce, por la tragedia sumada al éxito, todo junto. Así es la vida. Y es algo que nos pegó duro, pero también nos dio la oportunidad de cavar mucho más profundo en la gracia de haber podido trabajar con él para recuperar la magia. Siempre trato de buscar el lado bueno, en todo. Y tuvimos la oportunidad de cumplir nuestro trabajo en su homenaje. ¿Y en su caso? ¿Cómo reaccionó cuando leyó en el guion que su personaje iba a morir? (Cuando me enteré que moría mi personaje) Me volví loca. Estaba enojadísima. Enseguida llamé al director y le dije “No, no, hermano. Hay que hacer las cosas bien. No hagas esto. La gente se va a enojar”. Y él es tan dulce... tan amable, es magnífico. Es mi director, es mi líder, yo estaba ahí para servir a su visión. Pero igual le dije que no era mi parte favorita (Risas). Lo peor fue tener que mantener el secreto entre mis hijos. No les pude decir nada. Y fue triste leerlo.. Venía disfrutando el guion gigante de 158 páginas, hasta que llegué hasta ahí. Ahora, mi hija aprendió algo de mamá, cuando en el cine dicen “murió, pero no se fue”.